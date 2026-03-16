El parragués Maxi Llamedo (SCD Ribadesella), subcampeón de España de Invierno Máster de piragüismo

El palista parragués Maxi Blanco Llamedo (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) consiguió la medalla de playa ayer, sábado, en el XXIV Campeonato de España de Invierno Máster, sobre la distancia de 5.000 metros, en aguas del CEAR de La Cartuja, en Sevilla, dentro del grupo de edad de 65 a 69 años y en la modalidad de K-1. El dorado metal fue para el corverano José Manuel Rodríguez Fernández (Náutico Ensidesa) y el metal de bronce para el gallego Celso Martínez Veras (Piragüismo Vilaboa).

Otros medallistas asturianos en esa primera jornada del Nacional Máster serían: José María Pariente Nogueras (Náutico Ensidesa), oro, en K-1 y en categoría de 45 a 49 años; Daniel Jesús Pérez García (Los Cuervos de Pravia), plata, en K-1 de 40-44; Josep Busto Fraile (Los Gorilas de Candás), plata, en C-1 de 35 a 39; Falo Menéndez González (Los Gorilas de Candás), bronce, en C-1 de 45 a 49; y Alberto Fernández Artime (Club de Mar de Avilés), bronce, en K-1 de 70 a 74.