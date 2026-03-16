El "príncipe" se impone al "rey" en el Campeonato de España de Invierno, en Sevilla

Un final épico, un sprint emocionante, donde el cuatro veces campeón de España sub-23 de Invierno -y otras dos en categorías inferiores, junior y cadete-, el riosellano Bertín Llera Serrano (Club Piragüismo El Sella), logró hacerse con el que es su primer título en categoría senior tras batir al talaverano y olímpico Paco Cubelos Sánchez (Fluvial de Lugo), quien no pudo conseguir su séptimo entorchado, debiendo conformarse en esta ocasión con la medalla de plata. Bertín, que obtuvo también la plaza en juego para formar parte de la selección española en el Campeonato de Europa de sprint, a disputar en Montemor o Velho (Portugal), del 10 al 14 de junio, invirtió en los 5.000 metros del Nacional de Invierno un tiempo de 20.40.07.

Por su parte, Cubelos se quedó a 00.60 centésimas de Bertín. Además, otro gran protagonista en este Campeonato de España de Invierno sería el incombustible Walter Bouzán Sánchez, luchando igualmente en esos últimos metros por el dorado metal, aunque finalmente fue medalla de bronce, a tan sólo 00.89 centésimas de su compañero de equipo Bertín Llera Serrano, con quién ganó la última edición del Descenso Internacional del Sella, en la modalidad de K-2. Sin lugar a dudas, presente y futuro del piragüismo asturiano y español.

En esa categoría hombre senior K-1, en aguas del canal del CEAR de La Cartuja, en Sevilla, también merece mención, en cuanto a la representación asturiana, el quinto puesto del cangués Alberto Plaza Sagredo (Club Piraguas Sirio-La Llongar) y la octava posición del parragués Pedro Vázquez Llenin (Club Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas). Undécimo se clasificó otro riosellano, Pelayo Roza Fonticiella (Fluvial de Lugo); decimocuarto el cangués Javier Sánchez García (Club Piragüismo El Sella) y decimoquinto el parragués Milín Llamedo Álvarez (Club Los Rápidos-Jaire Aventura); mientras, Miguel Llorens López (Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella) acabó en decimonoveno lugar.

Por otro lado, en mujer senior K-1 revalidó título la extremeña Estefanía Fernández González (Fluvial de Lugo), siendo la medalla de plata para la gijonesa Miriam Vega Manrique (Escuela de Piragüismo de Aranjuez) y el bronce para la vasca Begoña Lazkano Guimerans (Donostia Kayak). Otra asturiana, la igualmente gijonesa María Paraja Fernández (Fluvial de Lugo) obtuvo la medalla de plata en K-1 sub-23, prueba en la que el oro se lo llevó María Martinez Koshytska (Scooter Club Algemesí) y el bronce la emeritense Claudia Blanco Calderón (Iuxtanam).

Otra presea para la representación asturiana, más concretamente del Club Piragüismo El Sella, la conquistó Favila Velasco Benavides, plata, en categoría K-1 júnior. El dorado metal fue para Lucas Muñoz Suero (Talavera Talak) y el bronce para Francisco González Sánchez Mora (Escuela Placentina de Piragüismo).

En cuanto a los resultados de la canoa senior, en la final femenina del sábado, la ausencia de María Corbera dejó un panorama muy abierto a que la victoria fuese mucho más disputada que en años precedentes, donde el dominio de la arancetana ha sido absoluto, no solo por el número, seis, sino también por las diferencias en meta con sus rivales. Sin embargo, el triunfo en la edición de este año volvió a ver, en lo más alto del podio, los colores del Club Escuela Piragüismo Aranjuez merced a una espectacular María Martín.

La madrileña, que fue cuarta el pasado verano en el campeonato del mundo de Maratón, fue de menos a más y consiguió su primer título de campeona de España con un tiempo de 28:20,64 minutos. En el segundo escalón del podio se situó la misma protagonista que el pasado año, Antía Jácome (Club Náutico de Sevilla) que solo se dejó en meta 2,4 segundos con la ganadora. El bronce lo consiguió la británica del club de Aranjuez Susan Kate Gill a más de 30 segundos.

Noticias relacionadas

La prueba masculina fue un recital, de principio a fin, de Jaime Duro (Club Fluvial de Lugo). El pontevedrés marcó el ritmo de toda la carrera y no tuvo rival que pudiera plantarle cara. Venció con un tiempo de 23:12,01 minutos dejando a su compañero de club, Pablo Crespo, plata, y a Tono Campos (CMDC Breogán Do Grove), bronce, a 12 y 32 segundos respectivamente.