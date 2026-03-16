El PSOE urge a crear más plazas de parking con prioridad para residentes en Cangas de Onís: "Los vecinos están cansados de promesas vacías"

El problema del estacionamiento en Cangas de Onís, un quebradero de cabeza recurrente para quienes viven y trabajan en el concejo en épocas vacacionales, volverá al pleno municipal de la mano del Grupo Municipal Socialista. La formación ha registrado una moción en la que, además de reclamar un cambio de enfoque en la política de movilidad, recupera una de sus propuestas electorales: la habilitación de los Praos del Viesgo, en la salida de la ciudad hacia Cañu, como nueva zona de aparcamiento para ampliar la oferta de plazas.

El texto, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, parte de una premisa: la dificultad para estacionar ha dejado de ser una mera cuestión técnica para convertirse, en "un síntoma de falta de proyecto", subraya la secretaria general del PSOE cangués, Vanesa González.

Malestar vecinal

La moción no se limita a diagnosticar el problema, sino que insta al equipo de gobierno, del PP, a hacer públicos los detalles de su proyecto de ampliación de aparcamientos, del que tuvo conocimiento a través de LA NUEVA ESPAÑA. Los socialistas quieren conocer la ubicación exacta, el número de plazas previsto, los costes y el calendario de ejecución antes de que se dé cualquier paso definitivo.

El "malestar vecinal" en barrios como La Concepción, El Fondón, Contranquil o la Carretera Cañu (avenida de Castilla), así como en la avenida de Covadonga, centra buena parte de la exposición de motivos. La formación entiende que esta situación, que se agrava en temporada alta, "es un muro que impide disfrutar de nuestro hogar".

Estrategia global

Frente a ello, el PSOE propone una intervención concreta para la zona de la Carretera Cañu: la utilización de los Praos del Viesgo. Una medida, sostienen, que permitiría "incrementar la capacidad disponible y reducir la presión diaria sobre residentes y visitantes".

Más allá de la creación puntual de plazas, la moción busca sentar las bases de una estrategia global. Los socialistas abogan por un Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible que ofrezca soluciones estructurales a medio y largo plazo. Este plan, según se detalla en los acuerdos propuestos, debería nacer de un proceso participativo abierto a vecinos, asociaciones y sectores económicos.

Plazas específicas

"Un proyecto diseñado en un despacho, sin escuchar, está destinado al fracaso", advierten los socialistas, que también exigen al equipo de gobierno que busque financiación europea para estas actuaciones. La moción también pone el acento en la dimensión social y económica de la movilidad.

En este sentido, reclama que cualquier actuación garantice plazas específicas y debidamente señalizadas para servicios esenciales (sanitarios, emergencias, seguridad o atención social) cuya labor requiere una accesibilidad rápida e ininterrumpida. Del mismo modo, se insta a priorizar el estacionamiento para residentes y personas con movilidad reducida, considerando este último un "derecho fundamental".

"Promesas vacías"

El tono de la iniciativa evidencia la distancia política con el gobierno local. La formación subraya que gobernar con mayoría absoluta, como ocurre en Cangas con el PP, "no es una patente de corso para imponer decisiones" y advierte de que los vecinos "están cansados de promesas vacías".

Para los socialistas, el debate sobre el aparcamiento lo es, en el fondo, sobre el modelo de localidad: "Estamos decidiendo qué clase de capital queremos ser: si una ciudad que ignora el cansancio de sus residentes al llegar del trabajo, o una capital de referencia que planifica con rigor".

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La moción será debatida en el próximo Pleno, donde el PSOE espera que sus propuestas, que también incluyen la evaluación periódica de las medidas mediante indicadores públicos, sirvan para construir un "verdadero pacto por Cangas".