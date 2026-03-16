Ribadesella no recepcionará la obra del paso a nivel de Espina, impulsada por el Ministerio de Transportes, ante las "graves deficiencias" observadas

El Ayuntamiento de Ribadesella no recepcionará la obra de supresión del paso a nivel de Espina, que impulsó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

Así lo confirmó esta misma mañana el alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), en vista de las "graves deficiencias" registradas hace meses, tras la finalización de los trabajos y después de no haber recibido noticias de las posibles soluciones a los problemas detectados. "La inundación de parte del trazado el pasado fin de semana solo ha venido a confirmar la nefasta situación en la que ha quedado la zona", ha denunciado el Ayuntamiento.

Anomalías

"Se detectaron una serie de anomalías antes de finalizar la obra, se advirtió a Adif, hubo una reunión con la empresa para ver qué soluciones daban y a la segunda reunión no se presentaron", lamentó el alcalde de Ribadesella.

El alcalde de Ribadesella en Espina. / Cedida

Las principales deficiencias de la obra se detectan en la verticalidad de los taludes; la escasa anchura de una calzada, que está flanqueada en los laterales por cunetas de gran desnivel; la instalación de los quitamiedos se hizo sin hormigón y el diseño de un bombeo que lanza el agua contra un camino que va a dar a la carretera autonómica AS-379 y que no está operativo, entre otras.

"Los carriles no dan el ancho"

"Han quedado varios vehículos en las cunetas, los carriles no dan el ancho, el bombeo saca el agua a un camino, no funciona y todo así", lamentó García.

La obra fue adjudicada por ADIF en 833.351 euros en el año 2022, y sufrió importantes retrasos al no haber contemplado una zona rocosa que no se podía salvar sin actuar en ella, lo que mantuvo parada su ejecución un largo tiempo. Haces meses que desde el Gobierno de Ribadesella se había denunciado públicamente la mala ejecución de las obras, las deficiencias que presentaba y que si no se arreglaba no se recibiría formalmente la actuación por parte del ayuntamiento.

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"Llevamos meses denunciando estas deficiencias, hubo un primer contacto en el que pusimos de manifiesto la disconformidad con el resultado de la obra, nos emplazamos a una segunda reunión a la que no se presentó nadie. Lo último ha sido la inundación de ese tramo de la vía el pasado fin de semana requiriendo la intervención de los bomberos. No recibiremos una obra con estas deficiencias", afirmó el regidor.