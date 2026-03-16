La supresión de seis pasos a nivel en Ribadedeva se retrasa: Adif y el Ayuntamiento pactan ampliar el plazo para eliminarlos hasta 2029

La operación para eliminar los seis pasos a nivel que todavía salpican la línea férrea de ancho métrico (FEVE) Oviedo-Santander a su paso por Ribadedeva necesitará más tiempo del inicialmente previsto. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y el Ayuntamiento han suscrito un acuerdo (adenda) que prorroga por cuatro años el convenio suscrito en 2022 para la supresión de seis pasos a nivel situados en la línea ferroviaria Oviedo-Santander a su paso por ese municipio. La ampliación, publicada este lunes en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE), extiende la vigencia del acuerdo hasta febrero de 2029.

El convenio original, rubricado el 18 de febrero de 2022, finalizaba su plazo el próximo 18 de febrero. Sin embargo, la comisión de seguimiento constató en marzo de 2025 que las obras, debido entre otras razones a su complejidad técnica, concluirían después de esa fecha, lo que ha motivado la prórroga. La actuación afecta a seis pasos a nivel situados en un trayecto de solo 6 kilómetros, y contempla la construcción de tres pasos superiores y dos nuevísimos viales.

Nuevo calendario financiero

La adenda, firmada por el alcalde de Ribadedeva, Jorge Martínez Martínez, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, mantiene el coste total de las obras en 4.575.000 euros, IVA incluido, cantidad que asumirá íntegramente Adif. El Ayuntamiento, por su parte, destinará 30.000 euros a expropiaciones.

El nuevo calendario financiero concentra la inversión en lo ejecutado en 2025 y lo que se realizará este año, con 2.287.500 euros en cada anualidad. La partida municipal se ejecutará a lo largo de este año.

Un antes y un después

El documento modifica también la composición y funciones de la comisión de seguimiento, que estará integrada por dos representantes de cada parte y podrá proponer reajustes de anualidades sin incrementar el coste total ni el plazo. Asimismo, actualiza las causas de extinción del convenio, que incluyen el transcurso del plazo, el mutuo acuerdo, el incumplimiento de las obligaciones o la fuerza mayor.

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La actuación adquiere una relevancia especial por la concentración de cruces en un tramo relativamente corto de la vía. La supresión de estos seis pasos supondrá un antes y un después en la configuración territorial del concejo, que verá cómo la barrera que durante generaciones ha partido el municipio desaparece por completo.