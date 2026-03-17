Colunga ultima los preparativos para su gran fin de semana de Carnaval, el penúltimo de la comarca
La localidad celebrará sus fiestas de Antroxu del 20 al 22, con un programa que incluye pregón, charangas, desfiles y verbena
La villa de Colunga se prepara para vestirse de disfraces, purpurina y mucho ritmo con la celebración de su Carnaval 2024, que se prolongará desde este viernes y hasta el domingo. Será, además, el penúltimo de la comarca, ya que la próxima cita, y que pondrá el broche de oro a la temporada de Antroxu en Asturias, será el Carnaval de Posada de Llanes, fijado para el día 28.
El programa, organizado por Colunga deja Huella con la colaboración del Ayuntamiento, arrancará el viernes 20 a las 21:30 horas en la carpa municipal. El pistoletazo de salida lo dará el tradicional pregón, que este año corre a cargo de "AChoca". La fiesta continuará con la actuación de la murga "Los Escusaos", que pondrán la nota de humor y crítica. Para cerrar la primera noche, y ya entrada la madrugada, subirá al escenario Charly Teybol para animar a los asistentes.
La jornada "fuerte"
La jornada "fuerte" será, sin duda, el sábado 21. Desde primera hora, la fiesta se traslada al Monumento, donde a las 12:00 del mediodía comenzará la esperada Pasarela Infantil. Los más pequeños serán los protagonistas luciendo sus disfraces, y acto seguido, a las 13:00, "Los Escusaos" repetirán actuación para deleite de los asistentes.
Por la tarde, a las 17:00, el mismo escenario del Monumento acogerá la vibrante Batalla de Charangas, un duelo musical que promete no dejar a nadie quieto. Pero el plato fuerte del día llegará a las 20:00 horas con el Gran Desfile de Carnaval, que recorrerá las calles de la localidad. Se espera una marea de color y fantasía antes de que los asistentes se concentren de nuevo en la carpa.
Entrega de premios
Ya por la noche, a partir de las 23:00, la verbena estará amenizada por el Dúo Premium. A medianoche y media (00:30) se procederá a la entrega de premios a los mejores disfraces del desfile. El broche de oro a la noche lo pondrán de nuevo el Dúo Premium, que continuará con su actuación, y el Dj Vas Bailar, que alargará la fiesta hasta bien entrada la madrugada.
Para aquellos que necesiten una tregua, el domingo 22 se reserva una propuesta más tranquila pero igual de festiva. A las 11:30 de la mañana, el pasacalles de "La Parrochina" y el vermú con el Dj Alejandro Martínez pondrán la banda sonora a la resaca carnavalera, despidiendo así el Antroxu de Colunga hasta el año que viene.
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