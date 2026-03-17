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El Consejo Comarcal de Mujeres distingue al instituto de Infiesto en los premios del 8M

El centro de Piloña suma una nueva distinción por las iniciativas desarrolladas frente a la violencia machista

Cruz Gutiérrez, Rocío Lobeto, Paula Nota, Aroa Eguía, Rocío Fernández, la artista Marisa Valle, Jara Riaño, Cristina Sánchez, Ariel de Tomás, M. José Mayo, Isabel Ortea, Águeda Tuero, Raquel Roig, Cathy García y Covadonga Fernández.

Cruz Gutiérrez, Rocío Lobeto, Paula Nota, Aroa Eguía, Rocío Fernández, la artista Marisa Valle, Jara Riaño, Cristina Sánchez, Ariel de Tomás, M. José Mayo, Isabel Ortea, Águeda Tuero, Raquel Roig, Cathy García y Covadonga Fernández. / Cedida a LNE

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

El Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra concedió el accésit del Premio 8 de marzo 2026 al Instituto de Infiesto, de Piloña, en reconocimiento a su compromiso con la igualdad y la prevención de la violencia de género; el acuerdo fue anunciado oficialmente el 10 de febrero de 2026 y su entrega quedó vinculada al acto comarcal del 8 de marzo. El centro suma así una nueva distinción a su trayectoria en este ámbito, después del reconocimiento nacional recibido en 2022 con el premio “Nos duele a todos”.

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