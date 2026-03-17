El Consejo Comarcal de Mujeres distingue al instituto de Infiesto en los premios del 8M

El Consejo Comarcal de Mujeres de la Comarca de la Sidra concedió el accésit del Premio 8 de marzo 2026 al Instituto de Infiesto, de Piloña, en reconocimiento a su compromiso con la igualdad y la prevención de la violencia de género; el acuerdo fue anunciado oficialmente el 10 de febrero de 2026 y su entrega quedó vinculada al acto comarcal del 8 de marzo. El centro suma así una nueva distinción a su trayectoria en este ámbito, después del reconocimiento nacional recibido en 2022 con el premio “Nos duele a todos”.