Los ganaderos de Onís, exentos del pago por el aprovechamiento de montes municipales este año

El Ayuntamiento de Onís mantiene abierto el plazo de inscripción en el censo ganadero para la campaña de pastos de este año en los montes de titularidad municipal. Los vecinos interesados en enviar su ganado a estos aprovechamientos deberán personarse en las dependencias municipales antes de este viernes, día 20.

Según reza el documento, firmado por el alcalde, José Manuel Abeledo (PSOE), los solicitantes deberán presentar el Libro de Censo de su explotación, donde se acredite el número y tipo de reses (bovino, equino, caprino y ovino). Además, se requiere que especifiquen qué montes concretos de la pertenencia del concejo desean utilizar durante la presente temporada.

Medidas cautelares

La novedad más significativa de esta convocatoria es la suspensión temporal de la tasa correspondiente al ejercicio 2026 por el aprovechamiento de pastos en los montes de utilidad pública. La medida, según explica el bando, responde a la publicación en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" de una resolución adoptada por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

Dicha resolución establece medidas cautelares frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el territorio asturiano, una enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que ha obligado a extremar los controles y restricciones de movilidad en las explotaciones. El Ayuntamiento de Onís ha querido de esta forma aliviar la difícil situación económica que estas limitaciones sanitarias están generando en el sector primario del concejo.

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Esta medida permitirá a los ganaderos planificar la campaña de pastoreo en los montes municipales sin el lastre de la carga económica que suponía la tasa, en un gesto que desde el Consistorio esperan que sirva de apoyo a las explotaciones locales.