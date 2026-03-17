Infiesto prepara una Semana Santa de "interés turístico" con un Vía Crucis que movilizará a cientos de vecinos

La localidad de Infiesto se prepara para vivir una de sus citas anuales más señaladas. La Semana Santa de 2026 volverá a convertir las calles de la capital del concejo de Piloña en un enorme escenario de la Pasión de Jesús, movilizando a cientos de vecinos en unas representaciones que aspiran a consolidarse como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Organizada por las cofradías del Santo Cristo de la Misericordia y del Vía Crucis Viviente de Infiesto, la programación de este año pondrá el foco, una edición más, en las escenificaciones del Jueves Santo y Viernes Santo. No en vano, se trata de uno de los Vía Crucis vivientes más espectaculares y con mayor participación de cuantos se celebran en el norte de España, llegando a reunir a más de 300 figurantes en ediciones anteriores, entre actores y colaboradores.

De la Última Cena al Sanedrín

El jueves 2 de abril concentrará algunos de los momentos de mayor carga dramática. Tras la Misa de la Cena del Señor, que será cantada por la Coral Polifónica Piloñesa a las 18:00 horas, la iglesia parroquial de San Antonio de Padua se transformará para acoger, a las 19:30 horas, la escenificación de la Última Cena. Este pasaje, cuidado al detalle en el vestuario y la ambientación, es uno de los más emblemáticos y seguidos por el público, ya que recrea fielmente el momento en que Jesús predice la traición de Judas.

Vía crucis en Infiesto. / LNE

La acción se trasladará después a la Plaza Mayor, convertida en el Huerto de los Olivos, para la oración y el prendimiento (20:15 horas). La jornada concluirá en la Plaza del Ayuntamiento con el juicio ante el Sanedrín (21:30 horas), una de las escenas más intensas, donde la iluminación tenue de antorchas envuelve de solemnidad la condena de Cristo. Tras estos actos, la procesión del Nazareno recorrerá las calles de la villa a partir de las 23:00 horas.

El Vía Crucis del Viernes Santo

La jornada central llegará el viernes 3 de abril. A las 18:00 horas comenzará el Vía Crucis Viviente, que recorrerá las principales arterias de Infiesto. Partiendo desde la Plaza Mayor, la comitiva avanzará por la calle Covadonga, deteniéndose en la Plaza del Ayuntamiento y la Obra Pía, hasta alcanzar la Plaza del Ganado, reconvertida en el Gólgota, donde se producirá la crucifixión.

Representación de Semana Santa en Infiesto. / LNE

El realismo de la representación, con sus 14 estaciones, el respeto del público y la entrega de los figurantes –muchos de ellos repitiendo los mismos papeles año tras año– logran una ambientación que, según describen los asistentes, hace sentir al espectador como trasladado a la Jerusalén bíblica. La lluvia suele ser el gran temor de los organizadores, pero en ediciones anteriores el sol ha reaparecido justo a la hora de inicio, permitiendo que el "milagro" de la representación salga adelante. Tras el Vía Crucis, a las 21:30 horas, tendrá lugar el Santo Entierro.

Pregón de altura y reconocimiento

Los actos, no obstante, comenzaron ya este lunes, con la inauguración de una exposición del Vía Crucis Viviente en la Casa de Cultura de Infiesto. El jueves 19 se presentará oficialmente la Semana Santa en La Pontiga, con la entrega del nombramiento de cofrade de honor a José Antonio Penoyer Martínez. Uno de los hitos destacados del programa llegará el miércoles 1 de abril.

Via crucis de Infiesto. / LNE

Tras la misa en recuerdo de los cofrades difuntos (19:00 horas), el cronista oficial de Piloña, Andrés Martínez Vega, será el encargado de pronunciar el pregón (19:30 horas). Doctor en Historia Medieval y subdirector del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), Martínez Vega es una figura clave en la recuperación de la memoria histórica del concejo. Su disertación precederá a un concierto de marchas procesionales a cargo de la Asociación Piloñesa Musical de la Fuente.

Un crecimiento imparable

La Semana Santa de Infiesto, que echó a andar en 2014, ha experimentado un crecimiento imparable, solo interrumpido por la pandemia. La implicación vecinal es masiva, con vecinos que trabajan durante meses en la confección de los vestuarios, los decorados y los ensayos bajo la dirección escénica. Todos ellos persiguen un objetivo común: lograr que esta celebración sea declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que consideran "merecido por su valor cultural y la dedicación de toda una comunidad". Los actos litúrgicos se completarán el Sábado Santo con la Procesión del Silencio (09:00 horas) y la Vigilia Pascual, y concluirán el domingo 5 de abril con la Misa de Pascua de Resurrección.

Calendario completo

El calendario completo de la Semana Santa de Infiesto es el siguiente:

Desde este lunes 16 de marzo

20:00 h. – Inauguración de la exposición del Vía Crucis Viviente en la Casa de Cultura.

Jueves 19 de marzo

19:30 h. – Presentación de la Semana Santa en La Pontiga. Entrega del nombramiento de Cofrade de Honor a José Antonio Penoyer Martínez.

Viernes 27 de marzo

19:00 h. – Viernes de Dolores: Misa en la Iglesia Parroquial.

19:30 h. – Vía Crucis por las calles de la Villa, participarán fieles del arciprestazgo de Covadonga.

Domingo 29 de marzo

13:00 h. – Domingo de Ramos: Bendición de los ramos y palmas en la Plaza del Ayuntamiento, procesión y misa en la Iglesia Parroquial.

Martes 31 de marzo

19:00 h. – Martes Santo: Celebración penitencial en la Iglesia Parroquial.

Miércoles 1 de abril

19:00 h. – Miércoles Santo: Misa en recuerdo de los cofrades difuntos.

19:30 h. – Pregón a cargo de D. Andrés Martínez Vega.

20:00 h. – Concierto de marchas procesionales a cargo de la "Asociación pilóñesa musical de la Fuente".

Jueves 2 de abril

18:00 h. – Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor cantada por la Coral Polifónica Pilóñesa.

19:30 h. – Escenificación de la Última cena.

20:15 h. – Oración y prendimiento en el Huerto de los Olivos.

21:30 h. – Jesús ante el Sanedrín.

23:00 h. – Procesión del Nazareno.

00:00 h. – Hora Santa en la Iglesia Parroquial. Comienzan los turnos de vela al Santísimo.

Viernes 3 de abril

16:00 h. – Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor.

18:00 h. – Vía Crucis Viviente por las calles de Infiesto.

21:30 h. – Santo Entierro con la valiosa colaboración de Dña. Teresa Sierra.

Sábado 4 de abril

09:00 h. – Sábado Santo: Procesión del Silencio, a continuación Celebración Mariana.

21:00 h. – Vigilia Pascual.

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Domingo 5 de abril

13:00 h. – Domingo de Pascua: Santa Misa, celebración de la Pascua de Resurrección.