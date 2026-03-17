Llanes concluye las obras de mejora y pavimentación de la carretera de acceso a Villa

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido las obras para la mejora y pavimentación de la carretera de acceso a Villa por el este, o camino de La Rambla. Una actuación que corrige el avanzado estado de deterioro del firme existente, el cual presentaba cuarteamientos y hundimientos localizados.

Las obras, adjudicadas por un importe de 85.262,65 euros con un plazo de ejecución de tres meses, fueron visitadas este martes por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y los concejales Miguel Ángel Alonso y Aurora Aguilar, que pudieron comprobar in situ el resultado final de esta actuación municipal.

Intervenciones especializadas

Para abordar los diferentes niveles de deterioro que presentaba esta carretera, se han ejecutado tres tipos de intervenciones especializadas a lo largo de la vía.

De un lado la rehabilitación de aquellas zonas que presentaban un firme deteriorado, con cuarteos y "piel de cocodrilo", áreas en las que se ha realizado un fresado completo de la capa de aglomerado asfáltico existente. Sobre esta superficie se ha construido un nuevo paquete de firme compuesto por una base de zahorra artificial, una capa intermedia y una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente.

Hundimientos y blandones

Por otro lado, se ha procedido al saneamiento de aquellas zonas del vial que presentaban hundimientos y blandones. Así, en los puntos más críticos donde la plataforma había colapsado por completo, se ha llevado a cabo una actuación más profunda, demoliendo el firme y excavando 50 centímetros de la caja de la vía para construir un nuevo firme de alta capacidad portante, formado por una base de material seleccionado de voladura y una capa de zahorra artificial, coronado con una capa de rodadura de aglomerado asfáltico.

En el resto del trazado la solución adoptada ha sido el extendido de una nueva capa de rodadura de 5 centímetros de espesor de mezcla bituminosa en caliente sobre toda la superficie, previa aplicación de un riego de adherencia para garantizar la unión con el firme antiguo.

Mejora integral

Además, como parte de la mejora integral de esta carretera, se ha ejecutado también una zanja drenante para evacuar correctamente las aguas pluviales, protegiendo así la nueva infraestructura. Está previsto, igualmente, pintar próximamente las líneas a lo largo de la carretera.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Llanes sigue cumpliendo con su compromiso de mejorar las infraestructuras municipales, especialmente en el ámbito rural del concejo, ofreciendo a los vecinos y visitantes de Villa un vial en perfectas condiciones, más seguro y duradero.