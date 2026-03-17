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La música sacra vuelve un año más a la iglesia de Cangas de Onís

El concierto, bajo la dirección de Roberto Carlos Norniella Pintado, reunirá al Coro Mixto Peña Santa-Ramón Prada y al Ensamble de Cuerda Vadnía

La iglesia de Cangas de Onís.

La iglesia de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Cangas de Onís

La iglesia parroquial de Santa María de la Asunción de Cangas de Onís será el escenario el próximo miércoles 1 de abril, a las 20:00 horas, de un concierto para coro, solistas, órgano y orquesta de cuerda. La velada musical reunirá a destacadas formaciones y artistas locales.

El Coro Mixto Peña Santa-Ramón Prada actuará junto a las solistas Ana Peinado, Inmaculada Valle e Inmaculada Blanco. El acompañamiento instrumental correrá a cargo del Ensamble de Cuerda Vadnía, con Fernando Fernández como violín solista. Al órgano estará Fernando Álvarez, y la dirección del concierto recae en Roberto Carlos Norniella Pintado.

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El evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cangas de Onís y de la Parroquia Santa María de Cangas de Onís. La cita promete una velada de calidad musical en un entorno emblemático.

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