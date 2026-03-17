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Ribadesella aborda el repintado de ocho calles en la zona de El Picu

El Ayuntamiento reubicará los rebajes de la acera en la zona para corregir la situación generada hace años, cuando quedaron construidos sobre plazas de aparcamiento

Paulo García –derecha– y Alejandro Alonso, en la zona donde se desarrollan los trabajos.

Paulo García –derecha– y Alejandro Alonso, en la zona donde se desarrollan los trabajos. / Ayuntamiento de Ribadesella

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

El Ayuntamiento de Ribadesella ha iniciado los trabajos del repintado de diferentes calles en la zona de El Picu, iniciados hace días y ejecutados por una empresa externa. Durante el tiempo que dure actuación se repintará la señalización horizontal de las calles Coronel Bravo, El Picu, Darío de Regoyos, Rio Trubieco, Pin de Pría, Elías Pando, Campoamor y Severo Ochoa.

En la calle Coronel Bravo, la que discurre paralela al Puerto Deportivo, se habilitará una nueva plaza reservada a personas con movilidad reducida que se ubicará junto a la que ya existe, en el entronque de la calle con el paseo marítimo de la playa de Santa Marina.

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En los próximos meses el Ayuntamiento procederá a reubicar los rebajes de la acera para corregir la situación generada hace años, cuando quedaron construidos sobre plazas de aparcamiento lo que hace inviable su uso. El alcalde, Paulo García, y el concejal de Obras y Servicios, Alejandro Alonso, han visitado la zona para ver la evolución de los trabajos.

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