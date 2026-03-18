El cangués Juan Luis González, tercero en el Trail Villa de la Sidra-Les Praeres

El cangués Juan Luis González Sánchez, de Nieda, debutó ayer, domingo, con la elástica de su nuevo equipo, el Club Oriente Atletismo de Montaña, cosechando el tercer puesto en la clasificación general en la cuarta edición del Trail Villa de la Sidra-Les Praeres, por lares de Nava, siendo la primera prueba puntuable para la Copa de Asturias de carreras por montaña de la recién inaugurada temporada de 2026. Las dos primeras posiciones se las apuntaron Bruno Argüelles Díaz (Find Your Everest Team) y Josep Llado Hernández (C.M. Camín Real).

Otra integrante del COA, Ana Junquera Méndez, resultó vencedora absoluta en categoría femenina, siendo la segunda posición -además de primera en su respectiva categoría promesa- para Aroa Calvo Gómez (Wolves Run Project) y quedado en tercer lugar, así como segunda clasificada en senior, Sara Herrero Blanco, esta también defendiendo los colores de la sección de montaña del Club Oriente Atletismo.