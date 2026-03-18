Concluyen las obras en el camino del aparcamiento de Torimbia, en Niembru (Llanes)

El Ayuntamiento de Llanes ha concluido las obras de mejora y pavimentación del camino de acceso al aparcamiento de la playa de Torimbia, en la localidad de Niembru.

Las obras, que habían sido adjudicadas en un importe de 62.082,68 euros, fueron visitadas tras su finalización por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso, y la concejala de zona de Niembru, Aurora Aguilar, quienes pudieron comprobar el resultado final de esta actuación municipal, clave para mejorar la seguridad vial y la comodidad del acceso a uno de los enclaves naturales más visitados del concejo.

Zonas muy deterioradas

El firme previo, un macadam bituminoso que presentaba zonas muy deterioradas con baches y cárcavas que dificultaban el tránsito seguro de los vehículos, necesitaba una intervención integral que garantizara un vial en óptimas condiciones para residentes y visitantes.

De este modo, las obras han contemplado una mejora integral del vial, la cual ha incluido la limpieza general del camino y sus elementos; la construcción de una cuneta-bordillo de hormigón para garantizar el correcto drenaje de las aguas superficiales; la extensión de una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente, de 5 centímetros de espesor y 5 metros de ancho, sobre una capa previa de regularización en los tramos más dañados; y, por último, la mejora de la señalización horizontal mediante marcas viales.

Turismo de calidad

Estas labores de pavimentación reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Llanes con la conservación y mejora de sus infraestructuras públicas, y con la promoción de un turismo de calidad en el entorno de la playa de Torimbia.

En este sentido, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha valorado muy positivamente la puesta en marcha de esta actuación: "Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con la mejora continua de nuestras infraestructuras públicas.

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La playa de Torimbia es uno de los tesoros naturales de nuestro concejo y merece que el acceso esté en las mejores condiciones posibles. Esta inversión no solo mejora la seguridad y la comodidad de los vecinos y visitantes, sino que también contribuye a poner en valor nuestro patrimonio natural y a fortalecer la calidad de la oferta turística de Llanes".