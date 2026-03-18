El espectacular vídeo "desde dentro" del Campeonato de España de Invierno de piragüismo, que ganó el riosellano Bertín Llera Serrano
La grabación fue publicada por la Federación Española
Así fue, por dentro, en el agua, el gran éxito de Bertín Llera Serrano (Club Piragüismo El Sella) en el reciente Campeonato de España de Invierno, grabado desde la mismísima piragua del flamante campeón, en su primera temporada militando en categoría senior y tras haber cosechado en temporadas anteriores, en ese mismo escenario del canal del CEAR de La Cartuja, en Sevilla, cuatro títulos nacionales en categoría sub-23, otro en categoría junior y otro más en categoría cadete.
Al éxito de Bertín, ya clasificado para defender los colores de la selección nacional de sprint, se debe añadir esa medalla de bronce cosechada por el incombustible Walter Bouzán Sánchez, toda una leyenda del piragüismo de este país, dupla que triunfó, en agosto de 2025, en la última edición del Descenso Internacional del Sella, la Fiesta de las Piraguas de Asturias, en la modalidad de K-2, con la elástica del Club Piragüismo El Sella de Ribadesella.
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