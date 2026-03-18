Ya hay fecha para el XI Rally automovilístico Picos de Europa

La undécima edición del Rally Picos de Europa tendrá lugar los días 26 y 27 del próximo mes de junio, bajo organización de la escudería Cangas de Onís Motor Club y que cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Cangas de Onís, Parres y Piloña, así como también de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias. El año pasado participaron en esa espectacular prueba más de un centenar de equipos.

Este 2026, la acción comienza en marzo con el Rally de la Sidra, que se incorpora a esta especialidad tras varios años como rallysprint, seguido de dos citas con gran solera como son Tineo y La Espina, que suelen caracterizarse por tramos técnicos y un clima primaveral a menudo cambiante. El Rally Picos de Europa cierra la primera parte del año en junio, aprovechando las horas de luz y el entorno montañoso del oriente asturiano.

Un participante en una ediciñón anterior del Rally. / R. J. M. C.

Tras el descanso estival, el campeonato regresa con el Rally Virgen del Viso, en su segunda edición, en septiembre. La competición se adentra en la cuenca minera y la zona central con el Montaña Central y el Ciudad de Langreo, para terminar finalmente en diciembre con el Rally Cangas.

Rally de la Sidra – 28 de marzo

– 28 de marzo Rally Villa de Tineo – 18 de abril

– 18 de abril Rallye La Espina – 23 de mayo

– 23 de mayo Rally Picos de Europa – 27 de junio

– 27 de junio Rally Virgen del Viso – 19 de septiembre

– 19 de septiembre Rallye Montaña Central – 17 de octubre

– 17 de octubre Rally Ciudad de Langreo – 14 de noviembre

– 14 de noviembre Rally Cangas – 5 de diciembre

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Alberto Ordóñez Losada y su copiloto José Antonio Pintor Bouzas partían fueron los triunfadores en la décima edición del Rally Picos de Europa con el Citroën C3 Rally 2, totalizando en los ocho tramos cronometrados un tiempo de 1.12.12. En segunda posición quedó César Palacio y su copiloto David de la Puente con el Peugeot 208 Rally 4, siendo terceros en el podio David García y Alfredo García Coto (Citroën AX Sport).