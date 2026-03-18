El Hospital del Oriente estrena la sala blanca del Grande Covián: "Es un hito para este territorio, evitamos desplazamientos innecesarios a los pacientes"

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra, visitaron el miércoles, la nueva sala blanca del Servicio de Farmacia del Hospital del Oriente de Asturias "Francisco Grande Covián", una instalación estratégica que aumenta la capacidad del centro para elaborar fármacos en condiciones estrictamente controladas, lo que refuerza la seguridad y la calidad de la asistencia. La actuación ha supuesto una inversión de 398.000 euros y se ha ejecutado en un plazo de cuatro meses.

La sala, que había sido anunciada en mayo 2024 para estar lista en 2025, dispone de una zona estéril de ambiente controlado con renovación constante del aire, lo que permite preparar medicamentos estériles, citotóxicos y mezclas intravenosas con trazabilidad completa y monitorización ambiental. Su puesta en marcha centraliza y estandariza estos procesos en el hospital y mejora el suministro a pacientes del oriente de Asturias. Salud calcula que esta nueva dotación evitará desplazamientos a cerca de medio centenar de personas que reciben tratamientos específicos. También beneficiará a todas aquellas que utilizan medicamentos preparados.

Llamedo y Saavedra también han conocido los detalles de las dos próximas actuaciones previstas en el centro sanitario: la externalización del archivo para liberar espacio y ampliar la sala de diálisis, con el fin de reforzar la capacidad asistencial, especialmente en periodos de alta demanda, y la adecuación de un espacio específico de salud mental en el Servicio de Urgencias. "La sala blanca del Hospital Francisco Grande Covián es un hito para este territorio. Con esta inversión acercamos servicios sanitarios de alta calidad al Oriente, evitamos desplazamientos innecesarios a pacientes –muchos de ellos especialmente vulnerables– y garantizamos una atención más segura, cercana y equitativa. Seguimos avanzando, paso a paso, para reforzar la sanidad pública en todos los rincones de Asturias", ha valorado la vicepresidenta.

El Gobierno de Asturias ha acometido sucesivas actuaciones para mejorar el centro sanitario, como la automatización de la gestión de muestras biológicas en el Laboratorio de Análisis Clínicos, que aumenta la eficiencia y reduce tiempos de espera; la incorporación de dos equipos de radiología de última generación, que proporcionan imágenes de mayor calidad con menor exposición para pacientes, y las intervenciones para optimizar la accesibilidad y los circuitos internos.

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Con la nueva sala blanca, el Hospital del Oriente avanza en su plan de modernización, orientado a ofrecer una atención integral, de proximidad y con las máximas garantías de calidad.