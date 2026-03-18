Llanes tira de chequera para el Carnaval de Posada: 8.120 euros en premios

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Festejos, ha revelado los premios del desfile de Carnaval de Posada, que se celebrará el próximo sábado 28 de marzo, con salida a las 18.00 horas desde la calle Cultural, junto al Centro Cívico. Como desde hace unos años, será el último Antroxu que se celebre en Asturias. Es, asimismo, uno de los más concurridos de la comarca oriental.

La edición de este año repartirá un total de 8.120 euros en premios, distribuidos en distintas categorías para participantes infantiles y adultos, tanto en modalidad individual como de grupo. La convocatoria incluye además dos apartados especiales: uno para el grupo local más animado y otro dirigido a bares y comercios disfrazados.

Inscripciones

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el lunes 16 hasta el viernes 27 de marzo. Las personas interesadas podrán formalizar su participación a través del teléfono 684 69 31 67, con la Asociación de Festejos Valdellera de Posada de Llanes como entidad colaboradora en la gestión de las solicitudes.

Infantil (0-14 años)

Individual (máximo 3 personas): Primer premio de 100 euros, segundo premio de 70 euros, y tercer premio de 50 euros.

Grupos: Primer premio de 500 euros, Segundo premio de 400 euros, tercer premio de 300 euros, y cuarto premio de 200 euros.

Adultos

Individual (máximo 3 personas): Primer premio de 200 euros, segundo premio de 150 euros, y tercer premio de 100 euros.

Grupos: Primer premio de 1.200 euros, segundo premio de 1.100 euros, tercer premio de 900 euros, cuarto premio de 700 euros, quinto premio de 500 euros, sexto premio de 400 euros, y séptimo premio de 300 euros.

Premios especiales

Grupo local más animado: Primer premio de 300 euros, y segundo premio de 200 euros.

Concurso de "Bares y Comercios Disfrazaos": Primer premio de 200 euros, Segundo premio de 150 euros, y tercer premio de 100 euros.

Sin pirotecnia

Entre las normas del Carnaval cabe señalar que no está permitido el uso de pirotecnia, que los establecimientos participantes en la categoría de bares y comercios deberán permanecer decorados al menos desde el lunes 23 hasta el domingo 29 de marzo, y que los participantes serán responsables de los daños que puedan ocasionar los elementos utilizados en sus disfraces.

El jurado, compuesto por integrantes de asociaciones del concejo de Llanes, valorará aspectos como el diseño, los materiales, la originalidad, la puesta en escena, la participación y la animación. El fallo será inapelable y los premios podrán declararse desiertos si así se estima.

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Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (código BDNS: 892024) y en la página web del Ayuntamiento de Llanes.