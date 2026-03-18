Una novela epistolar rescatada del olvido ve la luz en Piloña: "Fue una historia tan guapa y tan emotiva que merecía la pena publicarla"

Más de cuarenta años después de quedar guardada en un cajón, "La apócrifa historia del Hércules enamorado y de su león emasculado", del escritor Sergio Mariano Colina, ha sido publicada por la editorial Botanicae. La novela se presentó el pasado sábado 17 en La Maléfica, el nuevo espacio cultural de la Benéfica de Piloña, en un acto que supuso además la primera presentación literaria celebrada en este recinto.

La novela

La obra, editada de manera póstuma —Colina falleció en 2023—, es una novela epistolar construida a partir del intercambio de cartas entre dos hermanos cuyas vidas, tranquilas y previsibles, se desarrollan en escenarios muy distintos. Ella, monja en Betanzos, vinculada al jardín del Pasatiempo; él, seminarista salesiano en Barcelona, residente en una finca burguesa con amplios jardines. A través de la correspondencia, ambos relatan sus vivencias, inquietudes y reflexiones, mientras una serie de acontecimientos inesperados —entre ellos la desaparición de una estatua de Hércules— introduce un tono de intriga e ironía en el relato.

El hallazgo

El origen de la novela se remonta a los años setenta, cuando el propio Colina descubrió en una vivienda del valle del Nalón dos cajas con cartas y documentos pertenecientes a los antiguos propietarios. A partir de ese material, el autor reconstruyó la historia incorporando fragmentos de diarios personales y dándole una forma narrativa que permaneció inédita durante décadas.

La publicación llegó por una sucesión de casualidades. El piloñés Nacho Somovilla, editor de Botanicae, conoció a Colina mientras preparaba una exposición sobre jardines en el Museo Piñole de Gijón y se interesó por una obra donada por el escritor. En una de sus visitas, Colina le habló del manuscrito. "Fue una historia tan guapa y tan emotiva que merecía la pena publicarla", explicó Somovilla durante la presentación.

La edición

El texto original no tenía título, por lo que fue la editorial quien lo bautizó. La elección responde a los elementos simbólicos que atraviesan la novela: la estatua de Hércules presente en los jardines barceloneses y los leones del Pasatiempo de Betanzos. "Los jardines son como depósitos de memoria", señaló el editor, que destacó cómo esos espacios funcionan como hilo conductor del relato.

Durante el proceso editorial se optó por respetar al máximo el manuscrito original. "Fue una especie de corrección mínima, por si acaso había algún error ortográfico", indicó Somovilla. La principal aportación nueva es el trabajo del ilustrador Marcel Rubio, que realizó entre 60 y 70 ilustraciones creadas expresamente para el libro. "Fue generando imágenes en función del texto", explicó el editor, subrayando que no se trata de una novela gráfica, sino de un diálogo entre palabra e imagen.

Editorial especializada en jardines

Botanicae es una editorial de pequeño formato especializada en publicaciones vinculadas a los jardines desde una perspectiva histórica, artística y literaria. Este título es el segundo de su catálogo, tras una monografía dedicada al Pasatiempo de Betanzos, espacio que también tiene un papel central en la novela.

"Estamos especializados en jardines, ahora estamos preparando una serie de antologías que encargamos a varios autores para que ellos escojan 19 poemas de jardines que les gusten", avanzó Somovilla.

Tesoro íntimo

La publicación tiene además una carga emocional añadida al tratarse de una obra póstuma. "Yo creo que estaría feliz de ver esa historia publicada", afirma Somovilla sobre la reacción que habría tenido Colina al ver su libro publicado.

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Con esta publicación, la novela de Sergio Mariano Colina abandona definitivamente el silencio en el que permaneció durante décadas. Escrita a partir de unos papeles hallados en un desván y guardada durante años como un tesoro íntimo, "La apócrifa historia del Hércules enamorado y de su león emasculado" ve ahora la luz y pasa de la penumbra doméstica a las manos de los lectores, rescatando del olvido una historia que el tiempo había mantenido oculta.