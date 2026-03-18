El polígono de Onís, aún sin parcelar, ya suma 9 solares vendidos: "Espero que genere empleo y fije población"

El primer polígono industrial del concejo de Onís está a un paso de hacerse realidad. Tras informarse hace un mes de la finalización de las obras de desarrollo, ya solo resta ahora la parcelación. El alcalde, José Manuel Abeledo (PSOE), espera que esta nueva zona empresarial suponga "un empujón a la actividad económica empresarial que genere empleo y fije población".

Gasolinera, carpintería metálica, transformación de productos agroalimentarios, supermercado, construcción o alquiler de maquinaria serán las actividades de las primeras empresas que ocuparán el nuevo polígono industrial de Onís dentro de unos meses. El polígono permitirá "sacar" a varias empresas de los núcleos habitados del concejo.

Muchos años de tramitación

Situado a la salida de la capital del concejo, Benia hacia la localidad de Avín, en la margen izquierda de la AS-114 (Cangas de Onís-Panes), el polígono es el resultado de muchos años de tramitación (la propuesta data de 2012) y de una inversión de 688.000 euros, de los cuales el 89 por ciento, 609.000 euros, han sido subvencionados por la Agencia Sekuens (Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana).

Son más de 11.000 metros cuadrados de suelo urbanizados, anteriormente calificados como rústicos (no urbanizables), recalificados en 2016 para uso industrial y repartidos en 14 parcelas de las que 9 ya han sido adjudicadas tras el proceso de licitación a 7 empresas. El terreno tiene en total 16.976 metros cuadrados, de los cuales 15.751 fueron computables. La diferencia con el suelo urbanizado se debe a la superficie destinada a viales y servicios.

Ayuda del IDEPA

La tramitación del polígono oniense había comenzado en 2014, aunque la idea empezó a promoverse ya en 2012, tras la aprobación del Plan General de Ordenación de Onís. Poco después el equipo de gobierno, con el actual alcalde a la cabeza, encargó la relación de un plan parcial para desarrollar el polígono, con una ayuda de 18.000 euros del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA).

El terreno, fundamentalmente pradería, se expropió en el año 2021 y supuso un gasto de aproximadamente 50.000 euros. La adjudicación a Construcciones y Excavaciones Aníbal por 572.300 euros llegó en 2024.

Empresas familiares

La intención primordial con la que los dirigentes municipales idearon esta zona empresarial fue para habilitar pequeñas naves para reubicar empresas familiares del municipio, pero con la vista puesta también en la llegada de compañías de fuera del concejo que aspiraran a asentarse en la localidad. Tras múltiples vicisitudes, a primeros de este año se ha publicaba en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA) el anuncio relativo a la aprobación definitiva del plan parcial para desarrollar el polígono.

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El Ayuntamiento pretende ajustar lo máximo posible los costes de generación del polígono con el fin de vender las parcelas a un precio atractivo. El próximo paso será abordar el proyecto de parcelación del área industrial, con el fin de habilitar parcelas que oscilarán entre los 600 y 3.085 metros cuadrados de superficie.