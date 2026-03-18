La XLVII Marcha a pie del Centro Asturiano de Oviedo a Covadonga los días 17, 23 y 24 de mayo
La entidad ovetense conmemorará sus primeros 100 años de historia el próximo año 2027
El Centro Asturiano de Oviedo, que preside el riosellano Gerardo Martínez Quesada, ultima los preparativos de la XLVII Marcha a Pie al Santuario de Covadonga que este año 2026 se desarrollará los días 17, 23 y 24 de mayo. El evento se presentará próximo 14 de abril, a las 20.00 horas, el salón de actos del Club de Campo del Centro Asturiano.
Se trata de "una tradición profundamente arraigada en la historia del Club que, año tras año, reúne a decenas de andarines en una experiencia única que va mucho más allá del deporte. Porque esta marcha no es solo recorrer kilómetros: es compañerismo, esfuerzo compartido y, sobre todo, conexión con nuestras raíces y con uno de los lugares más simbólicos de Asturias".
"La Marcha a Covadonga es una experiencia que deja huella. Cada paso acerca no solo al destino, sino también a una vivencia colectiva que muchos repiten año tras año", señalan desde el Centro Asturiano de Oviedo, entidad que cumplirá el próximo año, en 2017, nada menos que 100 años de historia.
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