La escuelina El Castañéu de Arriondas se prepara para actuar ante emergencias infantiles

La escuelina El Castañéu de Arriondas ha acogido un taller de reanimación cardiopulmonar RCP y maniobras de desobstrucción de la vía aérea dirigido a su personal educativo, una formación promovida para reforzar la respuesta ante posibles emergencias en un centro en el que atienden a bebés y a menores con intolerancias.

La actividad fue organizada por el Centro de Salud de Arriondas y coordinada por Belén Alonso Bada, con la colaboración de María González Peláez, directora de la escuelina El Castañéu. El taller fue impartido por el equipo de pediatría formado por la doctora Diana Emilia Rodríguez Rojas, la enfermera pediátrica Manuela García Corraliza, el residente de Medicina de Familia José García y las residentes de Enfermería Sara Suárez e Inés Somoano Blanco.

Formación práctica

Durante la sesión se ofreció formación práctica sobre la actuación inicial ante una parada cardiorrespiratoria y sobre las maniobras de desobstrucción de la vía aérea en población infantil, con el objetivo de dotar al personal educativo de herramientas básicas para actuar ante posibles situaciones de emergencia, en las que la rapidez resulta decisiva.

La directora del centro explicó que la iniciativa surgió a partir de una necesidad concreta vinculada al día a día de la escuelina. “Yo había hablado con la enfermera del centro de salud de Arriondas, porque demandamos una formación en primeros auxilios, sobre todo de cara al comedor, que tenemos varios bebés y algunas intolerancias. Nunca está de más saber, además no es lo mismo un adulto que niños tan pequeños”, señaló.

Reciclaje necesario

González Peláez destacó además la importancia de mantenerse al día en este tipo de conocimientos, incluso contando con experiencia previa. “Yo fui socorrista en playa muchos años, pero en esto es muy importante actualizarse, además referente a lactantes y a bebés es la primera vez que recibía formación. Me pareció muy interesante porque tenemos intolerancias al huevo, nos explicaron cómo se usa la inyección de adrenalina y los atragantamientos, que es lo que más preocupa en general”, afirmó.

La formación permitió así que el equipo educativo adquiriese nociones básicas para responder con mayor seguridad en episodios de atragantamiento, reacciones alérgicas graves o paradas cardiorrespiratorias, situaciones especialmente sensibles en edades tempranas.

Próxima cita

La buena acogida del taller ha llevado al centro a preparar ya una nueva sesión, esta vez dirigida a las familias de la escuelina y prevista para el próximo mes de abril. La propuesta, según explicó la directora, despertó un respaldo unánime entre los hogares del alumnado. “A raíz de planificar esta formación, pensamos que podría haber familias interesadas en recibirla. Pasamos un cuestionario para ver cuántas querrían participar, y todas han respondido positivamente” explica la directora, que aún no puede dar fechas concretas: “Lo vamos a realizar en abril, aunque todavía estamos pendientes de fechas concretas”, indicó.

Agradecimiento

La responsable del centro quiso subrayar también la disposición del personal sanitario que participó en la iniciativa. “Estoy muy agradecida a todo el equipo de pediatría. En cuanto les trasladé la necesidad de formarnos para poder atender a los niños y niñas de la escuelina, se pusieron manos a la obra para coordinarse y hacer realidad la formación”, manifestó.

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La directora incidió en que este tipo de talleres resultan fundamentales para que los profesionales de la educación infantil puedan reciclarse y afrontar con mayores garantías incidencias que exigen una intervención inmediata. El equipo de pediatría ya había colaborado además en otras acciones similares en centros de la localidad, como el curso de RCP impartido el pasado año en el colegio público Río Sella de Arriondas.