Exhibición de la Guardia Civil: el SEPRONA, los TEDAX, el GREIM y el equipo PEGASO explican su labor al alumnado del colegio Reconquista de Cangas de Onís

El colegio público Reconquista de Cangas de Onís vivió este jueves una mañana poco habitual. El patio del centro se transformó durante varias horas en un gran espacio de divulgación y exhibición en el que distintas unidades de la Guardia Civil mostraron al alumnado de Infantil y Primaria en qué consiste su trabajo diario, qué herramientas utilizan y cómo intervienen en situaciones muy distintas, desde un rescate en montaña hasta la desactivación de un explosivo o la localización de una persona desaparecida.

La actividad, celebrada entre las 09.30 y las 13.00 horas, con una pausa durante el recreo, reunió en el centro escolar a efectivos del SEPRONA, el GREIM, el Sector de Tráfico, el GEDEX-TEDAX, el grupo cinológico y el equipo PEGASO, especializado en el manejo de drones. A lo largo del patio se fueron distribuyendo varias mesas y puestos expositivos por los que el alumnado fue pasando de manera escalonada para escuchar las explicaciones de los agentes y conocer de cerca el material con el que trabajan.

Del aula al terreno

Más que una charla al uso, la propuesta se convirtió en una experiencia. En cada parada, un especialista explicaba su labor con un lenguaje adaptado a la edad de los escolares y mostraba parte del equipamiento empleado en su día a día. Los niños pudieron ver de cerca cascos, herramientas de intervención, elementos de señalización, dispositivos de rescate y distintos recursos técnicos que habitualmente solo asocian a emergencias o noticias.

Las secciones de la Guardia Civil en el colegio Reconquista / M.T.N

Uno de los grandes focos de atención fueron las motos eléctricas, que despertaron una notable expectación entre los asistentes. Muchos de los escolares tuvieron ocasión incluso de subirse a ellas y recorrer una parte del patio. También generó un gran interés el dron del equipo PEGASO, con el que los alumnos grabaron sus propios mensajes y comprobaron de primera mano las posibilidades de esta tecnología, cada vez más presente en tareas de vigilancia, apoyo y búsqueda.

Pero si hubo un protagonista especialmente celebrado por los más pequeños fue el perro especialista en búsqueda de desaparecidos, presentado durante la jornada y convertido en uno de los grandes imanes de la mañana. A su alrededor se concentraron abrazos, preguntas y miradas de admiración, en una escena que resumió bien el tono de toda la actividad: cercanía, curiosidad y aprendizaje.

Un plan de prevención

La visita se enmarca en el Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, una iniciativa del Ministerio del Interior que desarrollan, entre otros cuerpos, la Guardia Civil y la Policía Nacional. El programa tiene un marcado carácter preventivo y divulgativo, y busca acercar a los jóvenes cuestiones relacionadas con la seguridad, la convivencia y el conocimiento de los servicios públicos. Habitualmente incluye charlas sobre acoso escolar, ciberseguridad, violencia, consumo de drogas o uso responsable de internet, aunque también contempla exhibiciones y actividades prácticas como la desarrollada en Cangas de Onís.

En este caso, la fórmula elegida fue la de acercar al alumnado varias especialidades del instituto armado en un formato visual y participativo, especialmente eficaz entre los escolares de menor edad. La respuesta del centro fue muy positiva, también porque este tipo de iniciativas no se repetían desde antes de la pandemia. La última exposición similar celebrada en el colegio Reconquista había tenido lugar precisamente antes de la crisis sanitaria, de ahí el entusiasmo con el que fue recibida por los niños.

El guardia civil Alfredo González Luna subrayó además que se trata de una actividad muy solicitada por los centros educativos. "Los centros solicitan charlas, exhibiciones y según se pueden dar, se van dando. Hay más demanda que personal", explicó.

Exhibición final

La jornada se cerró a las 13.00 horas con una exhibición conjunta frente al alumnado. En ese tramo final participaron varios de los equipos desplazados al colegio, entre ellos el perro de búsqueda de personas y el robot de desactivación de explosivos, dos de los elementos que más interés habían despertado previamente entre los escolares. También sobrevoló la zona el dron del equipo PEGASO, poniendo el broche a una mañana distinta en la que el patio del Reconquista se convirtió, por unas horas, en escaparate del trabajo cotidiano de la Guardia Civil.

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Más allá del componente espectacular, la actividad dejó una idea clara entre los asistentes: detrás de cada uniforme hay funciones muy diversas, especialización técnica y una labor de servicio público que, explicada a pie de patio y en contacto directo con los escolares, resulta mucho más cercana y comprensible. Esa es, precisamente, una de las claves del Plan Director: prevenir, informar y tender puentes entre los centros educativos y quienes trabajan por su seguridad.