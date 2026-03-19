Martina Collado y María Martínez, del CD Llanes, con la selección sub-14 de Asturias a la segunda fase del CESA

La cabraliega Martina Collado García y María Martínez Noriega, esta vecina de Colombres (Ribadedeva), ambas jugadoras del CD Llanes, forman parte de la selección territorial sub-14 del Principado de Asturias que este fin de semana afrontarán la segunda fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, a disputar en la Ciudad Deportiva de Torrevieja (Alicante). El combinado que dirige Mariano Medina tendrá como rival en el primer partido, este viernes, a partir de las 10.00 horas, a la selección autonómica de Madrid. El objetivo de las asturianas es luchar por la permanencia en la Primera División.