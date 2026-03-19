Últimas actuaciones de desbroce y limpieza en diversos puntos del concejo de Llanes
El balance del último mes recoge intervenciones en Los Carriles, el valle de Ardisana, valle de Caldueñu, El Mazucu y Riega Oscura
María Terente Nicieza
El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Pueblos, continúa desarrollando los planes municipales de desbroce y limpieza, que durante el último mes han permitido ejecutar trabajos de mantenimiento en caminos, viales y espacios públicos de distintos puntos del concejo, con especial incidencia en su zona central.
Las actuaciones han incluido labores de limpieza de márgenes, desbroce y acondicionamiento de accesos en varias parroquias y núcleos rurales. El objetivo de estos trabajos es mejorar el estado de carreteras y caminos de uso vecinal, reforzar la seguridad y facilitar el tránsito en la red local.
En la parroquia de Los Carriles se actuó en el camino que une el cementerio con Puente Caído y en el tramo que continúa hasta Los Llanos. También se acondicionó el vial que parte del antiguo campo de tiro y da acceso a las parcelas de Rales.
En el valle de Ardisana se abordaron trabajos en el camino que va de Ricaliente a la subida de Ordiales, así como en los recorridos que enlazan Molinín con Palaciu y Molinín con la carretera general del valle.
Las tareas llegaron igualmente al valle de Caldueñu, donde se procedió al desbroce, la limpieza de márgenes y el rascado de cunetas en la carretera de Buda, Las Xareras y Las Tablas. Además, se intervino en el camino que desciende desde esta vía hasta Debodes.
En El Mazucu se acometió la adecuación y limpieza de calles y espacios públicos, mientras que en Riega Oscura se desbrozó el camino que asciende hacia Villa. A estas actuaciones se suman los trabajos realizados en la carretera que desde el Altu Caxiga sube a Rusecu y al depósito de Santu Toribiu.
El balance del último mes incluye también labores de limpieza, desbroce y rascado de cunetas en la carretera que une San Martín y Frieras, en la parroquia de Posada, así como el acondicionamiento de la senda de San Antolín.
Por otra parte, el Ayuntamiento actuó en diversos caminos de la ería de Andrín y en los viales que parten de San Roque del Acebal en dirección a la subida al monte y a la pista de Purón. Con esta nueva batería de intervenciones, el Consistorio mantiene la ejecución periódica de unos planes orientados a la conservación y mejora de la red viaria local en los pueblos del concejo.
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