Alumnos del Don Orione, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís: "Ha sido una visita muy especial"
José Manuel González: "Siempre es un orgullo y una alegría poder abrir las puertas de la casa de todos y hablar de Cangas"
Un grupo de alumnos y alumnas del centro de educación especial Don Orione, de Posada de Llanes, giraron visita este jueves al Ayuntamiento de Cangas de Onís, donde fueron recibidos por el alcalde, José Manuel González Castro (PP).
"Ha sido una visita muy especial en la que hemos podido compartir un rato muy agradable, escuchar sus inquietudes y explicarles un poco la historia de nuestro concejo, así como el funcionamiento del Ayuntamiento y cuáles son sus principales competencias", comentó el Alcalde, quién añadió: "Para nosotros siempre es un orgullo y una alegría poder abrir las puertas de la casa de todos y hablar de Cangas de Onís. Gracias por vuestra visita y por regalarnos una mañana tan bonita".
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