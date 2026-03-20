Bertín Llera, campeón de España senior de Invierno: "Esta victoria supone cumplir un sueño que tenía desde bien pequeño"

El LVI Campeonato de España de Invierno han salido dos nombres que han conseguido la victoria, por primera vez en la categoría senior, uno de ellos el riosellano Bertín Llera Serrano. En el K-1 5.000, Llera (Club Piragüismo El Sella) logró una épica victoria en un final de infarto que le ha hecho cumplir el sueño de niño. “Esta victoria es la de poder cumplir un sueño desde bien pequeño. Yo creo que cuando empiezas a palear todo el mundo se fija en esta carrera, con la salida que es espectacular y por como sucede todo durante la prueba”.

De hecho, este triunfo del kayakista del Club Piragüismo El Sella de Ribadesella supone cortar una racha de seis triunfos del castellano-manchego Francisco Cubelos Sánchez (debutaba en esta ocasión con los colores del Fluvial de Lugo) que sufre, de este modo, su primera derrota en la lámina de agua de La Cartuja. “Estoy muy contento de poder ganar a Paco Cubelos, que ya había ganado seis veces, y poder destronarlo es todo un honor para mí”.

Una final en la que Bertín Llera -que también ostenta en su palmarés cuatro títulos de campeón de España de Invierno en categoría sub-23, otro en júnior y otro más en cadete- siempre fue bien colocado desde el inicio y esa pudo ser la clave del triunfo. “Fui bastante bien colocado, mejor de lo que me esperaba, porque pensé que iba a ser al ser el ‘novato’, digamos, que me iban a putear un poco más. Pero lo cierto es que me pude colocar muy bien todo el tiempo cerca de Paco. Y al final, pues eso, el sprint me costó mucho pasarlo. El trabajo que hicimos después del invierno entrenando en otra zona, al final dio sus frutos aquí”.

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Bertín Llera, también tuvo grandes palabras para su compañero de equipo, de entrenos y amigo, el incombustible Walter Bouzán Sánchez, con quien formó barco de equipo en la última edición del Descenso Internacional del Sella, en la que resultaron flamantes vencedores ante la entusiasta y entregada afición riosellana. “Es un referente, aprovecho todos los entrenos para ir con él y siempre me explica situaciones de competición para que lo haga de la mejor manera posible. Es un referente, un ídolo, ojalá no se retire nunca”.