La cabraliega Nuria Cotera López, Premio Joven Promesa "José Ángel Lucas"

La cabraliega Nuria Cotera López, polifacética deportista, integrante del Club Oriente Atletismo y también habitual en las convocatorias de la selección autonómica del principado de Asturias, ha sido distinguida con el Premio Joven Promesa "José Ángel Lucas", que otorga la Asociación de Escaladores Históricos del Naranjo de Bulnes, acto que se desarrollará este 21 de marzo, a las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo.

Los denominados premios Naranjo de Bulnes "Pico Urriellu" buscan reconocer el talento emergente en el ámbito del montañismo. Este premio está destinado a jóvenes deportistas cuya dedicación, esfuerzo y pasión por la montaña hayan destacado de manera excepcional. Este galardón rinde homenaje a las promesas del futuro, que inspiran con su ejemplo a las nuevas generaciones. Un tributo a quienes, desde su juventud, llevan en su interior el espíritu aventurero y el compromiso con los valores del montañismo.

El jurado compuesto por Sandra Miyares, Rocío Álvarez y Honorino Montes ha otorgado este premio en su segunda edición a la joven cabraliega Nuria Prieto Cotera.

Con sus 16 años, Nuria, ha desplegado una brillante actividad desde que comenzó su andadura, con tan solo 12 años, en las Carreras por Montaña, incorporándose un tiempo después a las exigentes competiciones de Esquí de Montaña. Son ya diferentes lugares de la geografía española los que la han visto pasar a gran velocidad donde ha ido consiguiendo varios podios y excelentes resultados.

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Como no podía ser de otra manera, esta joven promesa, ya escaló el Naranjo de Bulnes con tan solo 13 años. Además de un fulgurante presente, auguramos un prometedor futuro a Nuria, que entrena incansablemente para superarse cada día, siendo un ejemplo para jóvenes y mayores.