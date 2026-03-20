La cabraliega Nuria Cotera López, Premio Joven Promesa "José Ángel Lucas"
El galardón es concedido por la Asociación de Escaladores Históricos del Naranjo de Bulnes
La cabraliega Nuria Cotera López, polifacética deportista, integrante del Club Oriente Atletismo y también habitual en las convocatorias de la selección autonómica del principado de Asturias, ha sido distinguida con el Premio Joven Promesa "José Ángel Lucas", que otorga la Asociación de Escaladores Históricos del Naranjo de Bulnes, acto que se desarrollará este 21 de marzo, a las 19.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo.
Los denominados premios Naranjo de Bulnes "Pico Urriellu" buscan reconocer el talento emergente en el ámbito del montañismo. Este premio está destinado a jóvenes deportistas cuya dedicación, esfuerzo y pasión por la montaña hayan destacado de manera excepcional. Este galardón rinde homenaje a las promesas del futuro, que inspiran con su ejemplo a las nuevas generaciones. Un tributo a quienes, desde su juventud, llevan en su interior el espíritu aventurero y el compromiso con los valores del montañismo.
El jurado compuesto por Sandra Miyares, Rocío Álvarez y Honorino Montes ha otorgado este premio en su segunda edición a la joven cabraliega Nuria Prieto Cotera.
Con sus 16 años, Nuria, ha desplegado una brillante actividad desde que comenzó su andadura, con tan solo 12 años, en las Carreras por Montaña, incorporándose un tiempo después a las exigentes competiciones de Esquí de Montaña. Son ya diferentes lugares de la geografía española los que la han visto pasar a gran velocidad donde ha ido consiguiendo varios podios y excelentes resultados.
Como no podía ser de otra manera, esta joven promesa, ya escaló el Naranjo de Bulnes con tan solo 13 años. Además de un fulgurante presente, auguramos un prometedor futuro a Nuria, que entrena incansablemente para superarse cada día, siendo un ejemplo para jóvenes y mayores.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- Así es el bar más patriota de Oviedo: 'Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra