Cristina Cantero, historiadora: "Los hórreos deben pasar de ser un patrimonio estético a patrimonio social, eso garantizará su salvaguarda"

La historiadora y antropóloga Cristina Cantero Fernández, ingresará el próximo lunes en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) como miembro correspondiente. Lo hará con una conferencia de ingreso que, lejos de mirar al subsuelo industrial que ahora gestiona como directora del Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (MUMI), vuelve la vista a la arquitectura rural más emblemática de la región: los hórreos. Y, en concreto, los del concejo de Piloña.

El acto, que comenzará a las 19.00 horas en el salón de actos del RIDEA, en Oviedo, no solo supone el reconocimiento a una trayectoria consolidada en la gestión del patrimonio cultural, sino que sirve de altavoz a una reflexión que lleva años sobre la mesa: ¿qué hacer con un patrimonio que todos dicen querer, pero sobre el que nadie parece ponerse de acuerdo?

Una "alegría inmensa"

La gijonesa Cristina Cantero, que hasta hace unos meses fue directora técnica del Museo del Oriente de Asturias, en Porrúa (Llanes), reconoce sentir una "alegría inmensa" por su designación, aunque la acepta "con mucha responsabilidad". El tema sobre el que versará su discurso de ingreso hunde sus raíces en uno de los primeros trabajos que realizó como profesional. "Fui la persona encargada, hace casi veinte años, de elaborar el catálogo del patrimonio etnológico del concejo de Piloña. Y claro, cerca del 90% de ese patrimonio está constituido por hórreos y paneras", explica.

La elección del tema, los hórreos de ese concejo del oriente asturiano, no fue, no obstante, una decisión suya. Según relata, la propuesta partió del vicepresidente de la institución, Andrés Martínez Vega, que presentará en acto del lunes, quien había quedado impresionado por una conferencia que ella impartió el año pasado en Villamayor (Piloña).

Un recorrido descriptivo

"Cuando surge ahora la ponencia para el ingreso, me sugirió que volviera a hacer la de los hórreos de Piloña, y la controversia que genera este patrimonio tan nuestro, que tanto queremos, aunque hay muchas formas de quererlo’… y ahí es donde está el disenso", señala la historiadora.

La conferencia pretende ser una suerte de "fotografía fija" de cómo eran los hórreos y paneras de Piloña en el momento en que se elaboró aquel catálogo. Será un recorrido descriptivo para "percibir las características particulares" de estas construcciones en ese concejo, según la autora.

Distintas sensibilidades

Pero la parte central de su intervención promete ir más allá del simple inventario: Cantero plantea una "reflexión sobre la respuesta social hacia la patrimonialización de los hórreos". Un debate que define como un "desencuentro" entre administraciones y propietarios, o entre distintas sensibilidades.

"Es innegable que hay un desencuentro en la forma de salvaguardar este patrimonio, que no en el aprecio al patrimonio ni en el reconocimiento de su valía cultural. Esto es importante destacarlo", subraya.

Hiperregulación

A su juicio, el problema no radica en una falta de normativa. "En el caso de los hórreos hay una hiperregulación. No creo que esa sea la pieza clave. No es por falta de protección normativa", sentencia. La clave, argumenta, reside en el uso. La directora del MUMI apunta a la necesidad de transitar de ser un "patrimonio estético, para ver", hacia un "patrimonio social, socializado". Un enfoque que, desde la teoría crítica del patrimonio, aboga por encontrar utilidades contemporáneas.

"Hay que ser conscientes de una cosa: cuando algo no sirve a la sociedad actual, a las personas del presente, es muy dudoso que permanezca en el tiempo. Permanecen las cosas que son útiles a las personas. Ese uso social, esa utilidad, es lo que va a garantizar la salvaguarda", reflexiona.

La versatilidad del hórreo

La antropóloga pone un ejemplo para ilustrar la versatilidad de este elemento patrimonial asturiano, que también tiene vínculos con su actual responsabilidad al frente del MUMI. "Como el hórreo es tan versátil, en el desarrollo industrial asturiano y en las comarcas mineras se convirtió en salida para una vivienda precaria en unos momentos muy delicados, en los que no había donde alojar a toda la población que venía a Asturias a trabajar", explica la antropóloga, estableciendo un puente inesperado entre la arquitectura popular y la industria.

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Con su ingreso en el RIDEA, entidad que preside Ramón Rodríguez, Cristina Cantero espera contribuir, desde su nueva posición, a seguir "avanzando no solamente en el conocimiento, sino en la transmisión de conocimiento y en la socialización del patrimonio cultural asturiano".