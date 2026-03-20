El Descenso del Sella, premiado como Mejor Evento del Año en la 41.ª Gala del Deporte Asturiano

"Hay reconocimientos que prestan especialmente… y este es uno de ellos", dicen desde el Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), entidad que preside Juan Manuel Feliz Granda tras conocerse que el Descenso Internacional del Sella ha sido distinguido como Mejor Evento Deportivo del Año en la Gala del Deporte Asturiano, en un acto que se desarrollará el próximo 30 de marzo, a partir de las 18.30 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo.

"Un galardón que se estrena en esta 41ª edición… y que tenemos el honor de inaugurar. Un reconocimiento que nos impulsa y que compartimos con todos los que hacéis grande el Sella. Gracias a la Dirección General de Actividad Física y Deporte del @gobasturias y a la asociación @prensadeportiva_asturias por poner en valor lo que el Descenso representa. Enhorabuena también a todos los premiados por hacer crecer el deporte asturiano", añaden.

La gijonesa Sara Ouzande Iturralde y la coañesa Lucía Val Cerdeira, integrantes del K-4 500 metros español que hizo historia en Milán, al proclamarse campeones del Mundo de sprint, recibirán en la Gala del Deporte Asturiano, el trofeo que las acredita como Mejores Deportistas Asturianas de 2025. Ambas formaron parte de una embarcación -junto a la extremeña Estefanía Fernández y la valenciana Bárbara Pardo- que logró un hito inédito para el deporte español, además de conquistar el oro en la Copa del Mundo de Szeged y la plata en el Campeonato de Europa.

El Trofeo Consejo de Gobierno a Mejor Deportista de Asturias vuelve a caer en manos femeninas siete años después, tomando el relevo de la jugadora de hockey sobre patines Marta González Piquero, elegida Mejor Deportista Asturiana de 2018.

Así lo decidieron las votaciones de los periodistas asturianos integrantes de la Asociación de la Prensa Deportiva del Principado de Asturias, que acordaron conceder sendos accésits a la jugadora de baloncesto Iyana Martín (Mejor Jugadora Joven de la Euroliga, Jugadora Revelación de la LF Endesa, Premio Princesa Leonor y MVP en su partido de estreno con Selección Española Absoluta en el Eurobasket 2025) y al artista marcial Joel Álvarez (que en 2025 se consolidó en la UFC debutando con éxito en el peso welter, venciendo a un top mundial como el brasileño Vicente Luque y reafirmándose como el principal referente de la MMA en España junto a Illia Topuria.

RELACIÓN DE PREMIADOS Y NOMINADOS

MEJORES DEPORTISTAS DEL AÑO: Sara Ouzande / Lucía Val (Piragüismo)

ACCÉSIT 1: Iyana Martín (Baloncesto)

ACCÉSIT 2: Joel Álvarez (Artes Marciales Mixtas)

MEJOR CLUB: Real Oviedo (Fútbol)

TRAYECTORIA DEPORTIVA: José Ángel Valdés ‘Cote’ (Fútbol)

TRAYECTORIA LABOR DIRECTIVA: Pepe Rionda (Balonmano)

PREMIO MUJER Y DEPORTE: Natalia Santa Bárbara (Pentatlón Moderno)

DEPORTE ADAPTADO: Carmen López (Vela)

MEJOR EVENTO DEL AÑO: Descenso Internacional del Sella

DEPORTE AUTÓCTONO: Clara Martínez Peláez (Bolo Celta)

SUPERACIÓN: Área de Diversidad Funcional del Real Grupo de Cultura Covadonga

TROFEO JOSÉ MIGUEL CANO A LOS VALORES HUMANOS: Fundación Real Sporting de Gijón – Marea Rojiblanca

MEJOR DEPORTISTA UNIVERSITARIO ‘TROFEO JUAN PUERTA’: Borja Gutiérrez (Kárate)

NOMINADOS A MEJOR TÉCNICO ‘TROFEO ANDRÉS CARAMÉS’: Luis Enrique Martínez (Fútbol), Miguel García (Piragüismo) y Raúl Entrerríos (Balonmano).

NOMINADOS MEJOR FEDERACIÓN: Balonmano, Judo y Disciplinas Asociadas y Piragüismo.

NOMINADOS A MEJOR PROMESA:Andy Huelves (Baloncesto), Benjamín Noval (Ciclismo), Jorge Martínez (Balonmano) y Lucía Calleja (Balonmano).

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