Un incendio causa daños en una casa del barrio Concepción de Llanes

Un incendio causó daños en una vivienda ubicada en el barrio Concepción de Llanes.

Tal y como señalaron desde el 112 Asturias, se recibió el aviso a las 14:28 horas. Se indicó que quemaba la chimenea y la casa estaba inundada de humo.

De inmediato se movilizó a los efectivos de Bomberos de Asturias con base en Llanes y Villaviciosa, junto al Jefe de Zona del Oriente, quienes dieron por controlado a las 16:42 horas, el incendio.

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El incendio causó daños en la primera planta. También causó daños en la cubierta de la vivienda. Los efectivos extinguieron y realizaron tareas de saneamiento del falso techo.