Infiesto abre su calendario pasional con un emotivo homenaje póstumo a José Antonio Penoyer

La Semana Santa de Piloña 2026 echó a andar este jueves en el salón La Pontiga, en Infiesto, con un acto cargado de emoción en el que se rindió homenaje, a título póstumo, a José Antonio Penoyer Martínez como Cofrade de Honor. La distinción fue recogida por su viuda, Isaura Tolibia Alonso, en una presentación que también sirvió para avanzar las principales citas del calendario y poner en valor el crecimiento de un Vía Crucis Viviente que se celebra desde 2014 y se ha convertido en el gran emblema de estas fechas en la capital piloñesa.

El alcalde de Piloña, Iván Allende Toraño, fue el encargado de abrir el acto y recordó con cariño al homenajeado por “cómo transmitía su pasión y hacía a todos partícipes”. Penoyer, fallecido el pasado año, estuvo durante años estrechamente vinculado a la representación y era una de sus figuras más reconocibles, especialmente por su papel de San Pedro y por su implicación constante en los preparativos.

Homenaje

La presidenta del Vía Crucis, Miriam Martínez, evocó emocionada “su entrega al detalle y a disfrutar del Vía Crucis”, mientras que Luis Mateo González, hermano mayor de la cofradía del Santo Cristo de la Misericordia, se sumó al recuerdo de Penoyer junto a los párrocos de Infiesto, David Álvarez y Alfonso López.

Uno de los momentos más sentidos de la tarde llegó con la entrega del reconocimiento a Isaura Tolibia Alonso, que aseguró: “Él estaría loco de contento con esto”.

El origen

Martínez recordó también cómo nació esta escenificación en 2014, cuando surgió la idea de “hacer algo que no necesitáramos sacar las imágenes de la iglesia”, en alusión a la lluvia que con frecuencia acompaña a la Semana Santa. Aquella primera propuesta, que comenzó “con poca cosa”, fue creciendo con el paso de los años hasta consolidarse como una representación viviente con gran implicación vecinal y una puesta en escena cada vez más ambiciosa.

La presidenta explicó que los preparativos de la edición de este año comenzaron ya en marzo del año pasado. “Cada año trabajamos más, porque cada año hacemos más y mejor”, aseguró, aludiendo a un esfuerzo continuo por introducir cambios y mejoras con un objetivo compartido: que todo resulte “espectacular”, la palabra con la que, según recordó, Penoyer solía definir el Vía Crucis.

Crecimiento

Ese deseo de seguir creciendo lleva aparejada también la necesidad de incorporar nuevas manos a la organización, según apuntó la propia Martínez, en una cita que cada año reúne a más participantes y más público. El Vía Crucis Viviente de Infiesto moviliza a más de 300 personas en su desarrollo y ha ganado peso hasta convertirse en una referencia de la Semana Santa en Asturias.

El despliegue humano y material que requiere el Via Crucis viviente, no sería posible sin las aportaciones de los vecinos, colaboradores y el Ayuntamiento de Piloña. De la gestión económica se ocupa Viti Rodríguez, que repasó también la evolución del rastrillo con el que el colectivo obtiene financiación: “Lo primero que nos donaron fue una enciclopedia”, recordó, antes de explicar cómo después fueron llegando libros y otros artículos hasta pasar del puesto del mercado de los lunes a un local cedido por una vecina.

Escenificación

Durante la presentación también se dio a conocer el cartel de este año, una representación en acuarela del enclavamiento basada en la exposición que puede visitarse desde el pasado día 16. Entre los asistentes estuvieron, además del alcalde y los párrocos, varios de los colaboradores históricos de la representación, como Tino Sierra, Viti Rodríguez o Charo Pérez Mauricio.

Sierra, que interpreta a Santiago el Menor y a Herodes desde la primera edición, aseguró que sigue emocionándose con cada representación y subrayó que “hay gente no creyente que también lo viven con mucha emoción”. Por su parte, Pérez Mauricio, responsable de los diálogos y de la puesta en escena, avanzó una de las novedades de esta edición al señalar que “este año hemos incorporado unas poesías en algunos momentos de la representación”.

Calendario

El calendario de la Semana Santa de Infiesto es el siguiente:

Viernes 27 de marzo

19:00 h. – Viernes de Dolores: Misa en la Iglesia Parroquial.

19:30 h. – Via Crucis por las calles de la Villa, participarán fieles del arciprestazgo de Covadonga.

Domingo 29 de marzo

13:00 h. – Domingo de Ramos: Bendición de los ramos y palmas en la Plaza del Ayuntamiento, procesión y misa en la Iglesia Parroquial.

Martes 31 de marzo

19:00 h. – Martes Santo: Celebración penitencial en la Iglesia Parroquial.

Miércoles 1 de abril

19:00 h. – Miércoles Santo: Misa en recuerdo de los cofrades difuntos.

19:30 h. – Pregón a cargo de D. Andrés Martínez Vega.

20:00 h. – Concierto de marchas procesionales a cargo de la "Asociación pilóñesa musical de la Fuente".

Jueves 2 de abril

18:00 h. – Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor cantada por la Coral Polifónica Pilófesa.

19:30 h. – Escenificación de la Última cena.

20:15 h. – Oración y prendimiento en el Huerto de los Olivos.

21:30 h. – Jesús ante el Sanedrín.

23:00 h. – Procesión del Nazareno.

00:00 h. – Hora Santa en la Iglesia Parroquial. Comienzan los turnos de vela al Santísimo.

Viernes 3 de abril

16:00 h. – Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor.

18:00 h. – Via Crucis Viviente por las calles de Infiesto.

21:30 h. – Santo Entierro con la valiosa colaboración de Dña. Teresa Sierra.

Sábado 4 de abril

09:00 h. – Sábado Santo: Procesión del Silencio, a continuación Celebración Mariana.

21.00 h.– Vigilia Pascual.

Domingo 5 de abril

13:00 h. – Domingo de Pascua: Santa Misa, celebración de la Pascua de Resurrección.

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