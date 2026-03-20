Mari Pau Domínguez presenta “Las arrepentidas” en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acogió este viernes la presentación de “Las arrepentidas”, la última novela de Mari Pau Domínguez, en un acto enmarcado en la programación cultural del mes de marzo del Ayuntamiento y en las actividades del Mes de la Mujer. La convocatoria reunió a numeroso público, que llenó la sala para seguir una cita literaria centrada en la memoria, la represión femenina y la recuperación de historias silenciadas.

La autora, periodista y escritora nacida en Sabadell en 1963, acercó al público una obra ambientada en el Madrid de 1896 y centrada en la represión ejercida contra mujeres que desafiaban las normas sociales de su tiempo. La novela sigue a Carlota Visedo, la joven marquesa de Peñaflorida confinada en la llamada Casa del Pecado Mortal, y traza una historia marcada por la pasión prohibida, la pérdida y la resistencia.

Mari Pau Domínguez explicó durante el encuentro que la novela nace de una voluntad de reparación simbólica hacia mujeres silenciadas por la historia y resumió el sentido del libro con una frase rotunda: “mi novela cuestiona precisamente esa palabra”, en referencia a un arrepentimiento impuesto como castigo y forma de sometimiento. La escritora incidió además en que la obra pretende rescatar del olvido a mujeres “borradas”, encerradas en instituciones de las que apenas quedaron archivos ni huellas documentales.

La propia programación municipal subraya, además, el vínculo de la obra con Cangas de Onís, ya que la protagonista encuentra refugio en la localidad y parte de la historia transcurre allí. Ese nexo con el concejo añadió un aliciente extra a una presentación muy seguida por los asistentes, que respondieron con interés a las reflexiones de la autora sobre la novela histórica y la memoria de las mujeres castigadas por apartarse de la norma.

Noticias relacionadas

Domínguez suma este título a una trayectoria literaria iniciada en 1994 con “Aprendices de divos” y continuada con novelas como “La tumba del irlandés”, “La casa de los siete pecados” o “Una diosa para el rey”, al tiempo que ha desarrollado una amplia carrera profesional en prensa, radio y televisión. La presentación se integró en una agenda cultural que durante el mes de marzo reunió en la Casa de Cultura exposiciones, charlas, cine, música y otros encuentros promovidos por el Ayuntamiento de la localidad.