Fiesta de San José en Posada la Vieya, el gran atractivo de este sábado en el concejo de Llanes

Posada la Vieya ya lo tiene todo preparado para vivir uno de los días grandes del año. La localidad del concejo de Llanes celebrará este sábado, 21 de marzo, la fiesta en honor a San José, con un programa que combina a la perfección tradición, folclore y diversión para todas las edades.

Los actos principales arrancarán a las 11:00 de la mañana con un pasacalles a cargo de la Banda Gaites Llacín, que pondrá la nota musical y anunciará a los cuatro vientos el inicio de la fiesta. Una hora después, a las 12:00, será el turno de los actos más solemnes y arraigados. La procesión, engalanada con los tradicionales ramos, partirá hacia la iglesia para recoger la imagen de San José. A continuación, se celebrará una misa de campaña en la Vega El Palaciu, cantada por Marta Elola.

Fiesta de San José en Posada la Vieya. / Ramón Díaz

Tras la celebración religiosa, la plaza se llenará de ambiente con la tradicional subasta del ramu, un rito en el que los vecinos pujan por llevar los ramos que han acompañado al santo. A ello le seguirán bailes asturianos y una animada sesión vermut para abrir boca antes de la comida.

Tarde para los más pequeños

La jornada del sábado ha sido diseñada pensando en el público familiar. Por la tarde, de 16:30 a 20:30 horas, los más pequeños de la casa contarán con un hinchable gratuito para saltar y jugar sin parar. La música en directo también tendrá su espacio durante la tarde con la actuación del grupo "Cum Laude", que amenizará la sobremesa de 16:30 a 18:30 horas. A continuación, de 18:45 a 20:00 horas, comenzará una minidisco gratuita para que los niños se conviertan en los auténticos protagonistas de la fiesta.

El broche de oro llegará por la noche, a partir de las 23:00 horas, con la verbena. La música y el baile estarán garantizados gracias a la actuación de dos conocidas orquestas del panorama regional: "Tekila" y "Fania Blanco", que harán las delicias de los más festeros hasta bien entrada la madrugada.

La tradición de la matanza

Las fiestas de San José han tenido un calentamiento de altura este pasado fin de semana con la celebración de la XIII edición del "San Martín del Gochu", unas jornadas dedicadas a la recuperación de la tradición de la matanza. Organizadas por la Comisión de Fiestas de San José, las actividades se desarrollaron en la carpa de la localidad los días 14 y 15 de marzo.

La comida del pasadom domingo en la XIII edición del "San Martín del Gochu". / Ramón Díaz

Tanto el sábado por la noche como el domingo al mediodía, decenas de personas se acercaron hasta la carpa para degustar a precios populares los productos típicos de la matanza: sopas de hígado, morcilla frita, adobu, lomo, turrullos, costillas y frixuelos, entre otros manjares. La música en directo puso el contrapunto festivo, con la actuación el sábado de Jorge Menéndez, que repasó los grandes éxitos de la música en español de los 80 y 90, y la amenización musical el domingo a cargo de un DJ.

Programa completo

Sábado 21 de marzo

11:00 h. Pasacalles a cargo de Banda Gaites Llacín.

12:00 h. Procesión con los ramos hasta la iglesia, donde se recogerá al patrón, San José, para celebrar la misa de campaña en la Vega El Palaciu cantada por Marta Elola. A continuación, subasta del ramu, bailes regionales y sesión vermú.

16:30 a 20:30 h. Hinchable gratuito.

16:30 a 18:30 h. Actuación del grupo "Cum Laude".

18:45 a 20:00 h. Minidisco gratuito.

23:00 h. Verbena amenizada por las orquestas "Tekila" y "Fania Blanco".

Noticias relacionadas

Hay carpa con bar de la comisión de fiestas.