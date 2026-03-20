El surf asturiano cobra protagonismo en la playa de Santa Marina, en Ribadesella

Ribadesella albergará este sábado, 21 de marzo, la primera prueba de surf puntuable para los Juegos Deportivos del Principado de Asturias del presente curso 2025/26, a desarrollar en aguas de la playa de Santa Marina, en horario de 9.00 a 17.00, evento para el que se han inscrito alrededor de un centenar de surfistas con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. La otra prueba puntuable tendrá lugar en San Juan de la Arena.

Ese mismo escenario riosellano acogerá el domingo, día 22, el Campeonato de Asturias de Surf con varias categorías en liza. Es el segundo año que este evento deportivo se realiza en Ribadesella. La presentación de ambas competiciones contó con la presencia del alcalde, Paulo García; el presidente de la Federación de Surf del Principado, Jesús Espina; los concejales Pablo García y Alejandro Alonso; y dos de los patrocinadores del evento, Marcos Suárez y Nano.