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El Carnaval de Colunga reunirá este sábado a más de 1.300 disfrazados

Integrantes de la comisión del Carnaval de Colunga y de una murga extremeña que participa en él. | LNE

Integrantes de la comisión del Carnaval de Colunga y de una murga extremeña que participa en él. | LNE

LNE

Colunga

La villa de Colunga inició ayer las fiestas Carnaval con la lectura del pregón, actuación de "Los Escusaos" y "Charly Trebol". Hoy, al mediodía habrá Pasarela Infantil y nueva actiación de "Los Escusaos". Por la tarde habrá Batalla de Charangas y, a las 20:00 horas, el Gran Desfile de Carnaval, que recorrerá las calles de la localidad y en el que participarán más de 1.300 disfraces. Por la noche habrá entrega de premios y verbena con "Dúo Premium" y Dj Vas Bailar. Mañana, a las 11:30 horas, el pasacalles de "La Parrochina" y el vermú con el Dj Alejandro Martínez pondrán la banda sonora a la última jornada del Antroxu.

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