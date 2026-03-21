Cogersa inicia la limpieza de la playa de Ribadesella con vistas a la Semana Santa (y a las carreras de caballos)
Cientos de toneladas de troncos de madera, piedras y otros materiales, cubren buena parte de la playa a causa de los continuos temporales que se han registrado en la costa oriental asturiana durante este invierno
LNE
Ribadesella
El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) inició ayer las tareas de limpieza de la playa de Santa Marina, en la villa de Ribadesella. Cientos de toneladas de troncos de madera, piedras y otros materiales, cubren buena parte de la playa a causa de los continuos temporales que se han registrado en la costa oriental asturiana durante este invierno.
Es habitual en esta época del año despejar la playa con vistas a la Semana Santa y, en especial, para la carrera de caballos que se disputará en el arenal el 3 de abril, y el espectáculo ecuestre "La Magia del Caballo" del día siguiente.
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