Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Cogersa inicia la limpieza de la playa de Ribadesella con vistas a la Semana Santa (y a las carreras de caballos)

Cientos de toneladas de troncos de madera, piedras y otros materiales, cubren buena parte de la playa a causa de los continuos temporales que se han registrado en la costa oriental asturiana durante este invierno

Limpieza en la Punta del Arenal, en la playa riosellana. | L. M.

Limpieza en la Punta del Arenal, en la playa riosellana. | L. M.

LNE

Ribadesella

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) inició ayer las tareas de limpieza de la playa de Santa Marina, en la villa de Ribadesella. Cientos de toneladas de troncos de madera, piedras y otros materiales, cubren buena parte de la playa a causa de los continuos temporales que se han registrado en la costa oriental asturiana durante este invierno.

Es habitual en esta época del año despejar la playa con vistas a la Semana Santa y, en especial, para la carrera de caballos que se disputará en el arenal el 3 de abril, y el espectáculo ecuestre "La Magia del Caballo" del día siguiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
  2. Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
  3. Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. A subasta el histórico restaurante Las Delicias de Gijón: el importe mínimo de adjudicación es de 3,7 millones
  5. Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
  6. Así es el bar más patriota de Oviedo: 'Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra
  7. Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"
  8. Denuncian a un entrenador de fútbol en Oviedo por golpear a un menor de 14 años que le dio una mala contestación en un entrenamiento

El plan de transporte a los Lagos de Covadonga comienza próximo fin de semana: precios, fechas, horarios y situaciones especiales

El plan de transporte a los Lagos de Covadonga comienza próximo fin de semana: precios, fechas, horarios y situaciones especiales

Escribano resiste el pulso de Moncloa y continúa como presidente de Indra

Escribano resiste el pulso de Moncloa y continúa como presidente de Indra

El alcalde de Langreo carga contra Duro por los 16 millones que le pide a Indra por el taller de Barros: "Juegan con la ilusión del concejo"

El alcalde de Langreo carga contra Duro por los 16 millones que le pide a Indra por el taller de Barros: "Juegan con la ilusión del concejo"

El alumnado de 3ºA del colegio Campiello de Castrillón y su "reloj inteligente": un proyecto por la inclusión y para eliminar barreras

El alumnado de 3ºA del colegio Campiello de Castrillón y su "reloj inteligente": un proyecto por la inclusión y para eliminar barreras

Se alimenta de nosotros

Bolos y juegos de vídeo

Asturias, beneficiada por su rica mineralogía

Hipócrita se escribe con h

Tracking Pixel Contents