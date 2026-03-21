Llanes celebra a sus referentes en los XIX Premios del Deporte

Llanes volvió a rendir homenaje ayer a su tejido deportivo con la entrega de los XIX Premios del Deporte “Llanes Siglo XXI”, celebrada en el hotel La Palma. La gala reconoció la trayectoria y los méritos de deportistas y entidades del concejo que destacaron durante 2025 por sus resultados, su constancia y su aportación al fomento de la actividad física. Tras la ceremonia tuvo lugar un ágape en el que participaron premiados, asistentes y representantes del ámbito deportivo local.

Reconocimiento al esfuerzo

Estos galardones distinguen cada año a deportistas y colectivos que han reunido méritos suficientes para su público reconocimiento. A ellos podían optar los deportistas del concejo mayores de 16 años que formen parte de algún club llanisco, así como clubes o entidades deportivas de Llanes que hayan desarrollado labores de promoción y divulgación o que hayan sobresalido en competiciones oficiales.

La convocatoria contemplaba distintas categorías, desde la trayectoria deportiva hasta la labor técnico-deportiva, la dedicación al deporte, la labor patrocinadora o el mérito en el ámbito de la inclusión. También se reservó un espacio para destacar los valores humanos y el peso de los eventos organizados en el concejo.

Palmarés de la XIX edición

En la categoría de Trayectoria Deportiva fueron distinguidos el Club Deportivo San Jorge, de Nueva, y Olaya Fernández. El premio a la Labor Técnico-Deportiva recayó en Carlos Antuña Isla, “Cai”, mientras que Llanesport recibió el reconocimiento a la Labor Patrocinadora.

En el apartado de Dedicación al Deporte, el jurado premió a José Manuel Pedrón y Raquel Santoveña. Además, las Jornadas de Rugby inclusivo obtuvieron el galardón al mejor Evento Deportivo desarrollado en el concejo, Borja Nosti fue reconocido en Inclusión y Mérito Deportivo, y Daniel Rodríguez recibió el premio a los Mejores Valores Humanos en el deporte.

Medallas y ascensos

La gala sirvió asimismo para poner en valor a los y las deportistas del concejo que lograron medallas en competiciones regionales o nacionales, así como a los clubes que alcanzaron podios o firmaron ascensos de categoría. De este modo, la cita volvió a subrayar no solo los éxitos más visibles, sino también el trabajo cotidiano que sostiene la actividad deportiva llanisca a lo largo del año.

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Con esta nueva edición, los Premios del Deporte “Llanes Siglo XXI” refuerzan su papel como uno de los principales escaparates del deporte local, reconociendo tanto los resultados competitivos como la implicación personal y colectiva de quienes hacen crecer el nombre del concejo en distintas disciplinas.