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El Patiu abre la convocatoria de los Reconocimientos Solidarios de su XI Comida Solidaria

El evento se celebrará el domingo 7 de junio en Posada de Llanes

Participantes en la Comida Solidaria del pasado año-

Participantes en la Comida Solidaria del pasado año- / J. Quince

María Terente Nicieza

Cangas de Onís

La Asociación El Patiu ha abierto la convocatoria de los Reconocimientos Solidarios vinculados a la XI Comida Solidaria, que se celebrará el domingo 7 de junio en Posada de Llanes.

La entidad quiere distinguir con estos galardones a personas, asociaciones, colectivos o entidades que destaquen por su labor altruista, su compromiso social y su contribución al bienestar de la comunidad.

La convocatoria, fechada este 21 de marzo, busca visibilizar y agradecer el trabajo de quienes, con su dedicación y generosidad, ayudan a construir una sociedad “más solidaria, inclusiva y justa”. Los reconocimientos contarán con dos modalidades, una individual y otra colectiva.

El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el viernes 8 de mayo. Las propuestas podrán ser remitidas por cualquier persona, entidad o colectivo, bien a través del correo electrónico comunicacion@elpatiu.org o por WhatsApp en el número 609 49 12 40.

Cada candidatura deberá incluir el nombre de la persona, entidad o colectivo propuesto, una breve explicación de los motivos de la propuesta y un teléfono de contacto. La elección de las distinciones recaerá en un jurado formado por personas externas a la asociación y designadas por su junta directiva.

El fallo se dará a conocer el miércoles 13 de mayo. La entrega de los Reconocimientos Solidarios tendrá lugar en un acto público durante la celebración de la XI Comida Solidaria, en la sede de El Patiu, en Posada de Llanes.

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Desde la asociación subrayan que esta iniciativa pretende seguir reconociendo a quienes, “con sus gestos grandes o pequeños”, contribuyen cada día a hacer el entorno “más justo y más humano”.

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