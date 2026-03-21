El plan de transporte a los Lagos de Covadonga comienza próximo fin de semana: precios, fechas, horarios y situaciones especiales

Se mantiene el precio, tanto de los billetes como también por estacionar vehículos en los parkings habilitados

El próximo fin de semana, días 28 y 29 de marzo, arrancará el operativo del plan de transporte en servicio público a los Lagos de Covadonga, tal como se viene haciendo en años anteriores, con el fin de proteger el espacio natural protegido.

Este plan regula el acceso durante los días de máxima afluencia en Semana Santa, temporada de verano y ciertos puentes "festivos".

La explanada de la basílica de Covadonga, con lanzaderas y taxis. / J. M. Carbajal

El resto del año se puede utilizar libremente el vehículo privado. Además, el acceso al santuario de Covadonga es libre todo el año y se puede llegar tanto en transporte público -lanzaderas- como en vehículo privado sin ninguna limitación.

Fechas:

Marzo: del 28 al 31

Abril: del 1 al 12. 18 y 19. Del 25 al 30

Mayo: 1 de mayo (festivo) y fines de semana

Verano: del 1 de junio al 18 de octubre (excepto 6 de junio; tarde del 24 de julio y 25 de julio por la Fiesta del Pastor; 8 de septiembre)

Octubre: 24, 25 y 31

Noviembre: 1 y 2 (Puente de Todos los Santos)

Diciembre: del 1 al 8

Durante los días de funcionamiento, la carretera entre Covadonga y los lagos permanecerá cerrada al tráfico a vehículos particulares.

Horarios:

Desde el 1 de abril al 30 de septiembre:

Corte de carretera total

Primer servicio 8:00h

Último servicio de subida 17:45h

Último servicio de bajada: 20:50h

Desde el 1 de octubre al 8 de diciembre:

Corte de carretera total

Primer servicio 8.00h

Último servicio de subida: 16:00h

Ultimo servicio de bajada: 19:05h

Dónde adquirir los billetes y estacionar los vehículos:

Se establece una nueva forma de compra de billetes a través de la página web www.alsa.es o www.buslagoscovadonga.es, los cuales tendrán prioridad en las reservas del viaje frente a los expedidos en los parkings del Plan, razón por la que se recomienda adquirir los billetes con antelación.

La estación de autobuses de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

Paradas para acceder al autobús:

En el trayecto de Cangas de Onís a Los Lagos hay establecidas una serie de paradas coincidentes con los aparcamientos, restaurantes, servicios y alojamientos.

P1 Estación de autobuses de Cangas de Onís: Abierto todos los días de operación.

P2 Aparcamiento El Bosque: Abierto en Semana Santa, julio y agosto.

P3 Aparcamiento Muñigu: Abierto en Semana Santa, julio y agosto.

P4 Aparcamiento Repelao: Abierto todos los días de operación.

P5 Aparcamiento El Peregrino (Covadonga): Abierto todos los días de operación.

Servicio lanzadera al Real Sitio de Covadonga: servicio, con 24 frecuencias diarias, operará cada 30 minutos en ambos sentidos, desde las 7:40 hasta las 19:00 horas.

Billete bus trayecto Cangas de Onís-Covadonga (sólo ida): 1,55 €.

Acceso con mascotas

El autobús dispone de habitáculo gratuito para perros en el maletero. El resto de mascotas deberán venir en su propio transportín y viajarán en el maletero. Una vez en el Parque, los animales deberán ir en todo momento sujetos con correa.

Tarifas

Aparcamiento de vehículos en los párkings habilitados (válido todo el día): 2 €/coche.

Billete bus adulto (válido todo el día): 9 €.

Billete bus niños de 4-11 años (válido todo el día): 3,50 €.

Billete bus menor de 3 años (válido todo el día): gratuito.

Billete bus trayecto Cangas de Onís-Covadonga (sólo ida): 1,55 €.

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