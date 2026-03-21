Posada la Vieya, en Llanes, vive este sábado la fiesta de San José
LNE
Posada de Llanes
Posada la Vieya, en Llanes, vivirá hoy la fiesta en honor a San José, con un programa que combina tradición, folclore y diversión para todas las edades. Las actividades incluirán durante la mañana un pasacalles a cargo de la Banda Gaites Llacín, procesión hacia la iglesia para recoger la imagen de San José y regreso a la Vega El Palaciu, donde se celebrará una misa de campaña cantada por Marta Elola. Habrá después subasta del ramu, bailes y sesión vermú. por la tarde, habrá hinchable gratuito, actuación de "Cum Laude" y minidisco gratuita. Y, a partir de las 23.00 horas, verbena con "Tekila" y "Fania Blanco".
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