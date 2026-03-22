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Los aficionados al baloncesto no se pueden perder esta cita formativa en Llanes

Se desarrollará del 24 al 29 de agosto en el polideportivo municipal de la capital llanisca

Un momento de la presentación.

Un momento de la presentación. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Llanes

El salón de plenos de la Casa Consistorial de Llanes acogió hace escasas fechas la presentación del Curso de Tecnificación Basket Dream- 2026. El acto contó con la presencia de la concejala de Deportes, Mónica Remis; el CEO de Basket Dream, Alberto Carmona; así como del representante del Club de Baloncesto Crossover de Llanes, Rafa Rodríguez.

El Curso de Tecnificación The Basket Dream 2026 se desarrollará del 24 al 29 del próximo mes de agosto en el polideportivo municipal ‘José Andrés Cabrero Junco, ‘Chili’’, en la villa llanisca, en horario de 10.00 a 14.00 horas, y consta de un programa intensivo centrado en la mejora individual del jugador, con entrenamientos específicos y atención personaliza.

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