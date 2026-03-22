El Club Deportivo Llanes cumple 77 años y lo celebra con un homenaje especial a "Paco el de la Noga"

El 21 de marzo de 1949 fue fundado el Club Deportivo Llanes, por lo que cumple 77 años de historia. Para conmemorar la efeméride la directiva prepara un homenaje al último superviviente del primer equipo de la entidad, Francisco Merino, más conocido por "Paco el de La Noga". "Es bueno recordar estas fechas ya que parece fácil transitar por la historia de este concejo tantos años ininterrumpidamente, pero lo cierto es que esto es gracias al trabajo altruista de cientos de personas durante todos estos años y gracias a la afición al fútbol que han tenido los llaniscos desde aquel lejano 1949. Sin el testigo que se han sabido pasar generación tras generación de llaniscos, llegar a los 77 años hubiera sido imposible", dicen desde la entidad deportiva.

La celebración será en el próximo partido del CD Llanes en casa, en su feudo del San José, concretamente el 29 de marzo a las 12.00 del mediodía, teniendo como rival al Sporting Atlético. Señalan los organizadores que Francisco Merino es "el último superviviente de aquel equipo que compitió por primera vez de manera oficial en 1949. Paco, además, colaboró con un emocionante relato en el documental 'Imagina no confiar' que estrenamos hace dos años con motivo del 75º aniversario del club y que continúa disponible en Youtube", apuntan.

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"Os animamos, como siempre, a acudir al próximo partido en casa del primer equipo a animar a los nuestros y, además en este caso, a acompañarnos en tan merecido homenaje a uno de los pilares fundamentales que contribuyeron a comenzar esta maravillosa historia futbolística que hoy cumple 77 años", abundan desde la junta directiva del histórico Club Deportiva Llanes, cuyo primer plantel milita actualmente en el Grupo II de la Tercera Federación.