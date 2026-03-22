El funicular de Bulnes amplía horarios con cuatro frecuencias más diarias a partir del 28 de marzo

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y el Ayuntamiento de Cabrales han acordado ampliar durante todo el año el horario del funicular de Bulnes, que a partir del sábado 28 de marzo incorporará cuatro frecuencias más al día. La reorganización permitirá que el servicio finalice a las 22.00 horas en temporada alta y a las 19.00 en temporada baja, con el objetivo de mejorar la cobertura para vecinos y visitantes.

La temporada alta comprenderá del 1 de junio al 12 de octubre, además de la Semana Santa, los puentes del primero de mayo y diciembre y el Carnaval. El resto del año tendrá la consideración de temporada baja.

Durante la jornada, el funicular funcionará de forma ininterrumpida cada 30 minutos desde las 10.00 horas. También se mantendrá el servicio madrugador de las 8.30 horas, que ya venía realizándose.

Más salidas

Con la ampliación horaria, la oferta pasará de 22 a 26 frecuencias en temporada alta y de 16 a 20 en temporada baja. En los periodos de mayor demanda se añadirán servicios entre las 20.00 y las 22.00 horas, con salidas cada media hora.

En temporada baja, las nuevas expediciones se concentrarán en dos tramos del día. Habrá salidas a las 13.00 y 13.30 horas, al mediodía, y a las 18.30 y 19.00 horas, por la tarde.

Inversión en la instalación

La mejora de horarios se suma a una inversión global de dos millones de euros destinada a reforzar la seguridad de la infraestructura y modernizar sus instalaciones. El equipamiento cumplirá además 25 años el próximo mes de septiembre.

En el último año, el Gobierno de Asturias ha renovado íntegramente el mando eléctrico de los vehículos, con un desembolso superior a 1,6 millones de euros. Esa actuación ha permitido duplicar la capacidad de carga hasta las 9,6 toneladas gracias a la instalación de una segunda plataforma.

Balance del servicio

Dentro de las tareas ordinarias de mantenimiento, esta misma semana se completó la sustitución de las pletinas de los carros de frenado en ambos vagones. La actuación forma parte de los trabajos permanentes de conservación del funicular.

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La infraestructura ferroviaria, de 2,2 kilómetros de longitud, conecta Poncebos y Bulnes y presta servicio diario a la población local y a los visitantes de la zona. El año pasado transportó a 115.931 viajeros y, desde su entrada en funcionamiento en septiembre de 2001, ha sido utilizado por más de 1,6 millones de personas.