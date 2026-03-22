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El piloñés Diego Menéndez batió su propio récord en la XXI Subida al Picu Pienzu

El flamante campeón de España de trail running dejó la marca en 1 hora 42 minutos y 17 segundos; mientras que entre las féminas se impuso la también piloñesa Greta García

De izquierda a derecha, Andres Navamuel, Diego Menéndez y Carlos González, podio absoluto masculino Subida al Pienzu

De izquierda a derecha, Andres Navamuel, Diego Menéndez y Carlos González, podio absoluto masculino Subida al Pienzu / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

El piloñés Diego Menéndez Rodríguez-Noriega (Independiente), flamante campeón de España de trail running (Caldas de Reis), pulverizó este mediodía, domingo, en la vigésima primera edición de la Subida al Picu Pienzu, el récord de la prueba. Él mismo había establecido el mejor tiempo en la última edición celebrada, en 2024 (1:44.03), dado que el año pasado, 2025, no hubo. Así las cosas, cruzó la línea de meta en 1 hora 42 minutos y 17 segundos. Con esa victoria -tercera consecutiva en el Pienzu- cierra un mes de marzo bueno en cuanto a resultados, dado que fue tercero en la distancia original de la Kangas Mountain y también tercero en la distancia Half de la Transgrancanaria.

Menéndez, invirtió 1:00.59 en la ascensión y marcó unos estratosféricos 41 minutos y 17 segundos en descenso, rumbo al parque municipal de La Llera, en la villa de Arriondas, donde estaba localizado el arco de meta. Tras el piloñés, vencedor igualmente en su respectiva categoría senior, la segunda posición en la general fue para el cántabro Andrés Navamuel (Liébana) que completó el recorrido en 1 hora 58 minutos y 41 segundos; y, en tercera posición quedó Carlos González Calvo (Independiente) parando el cronómetro en 1 hora 58 minutos y 58 segundos.

El podio femenino de la prueba.

El podio femenino de la prueba. / R. J. M. C.

Antonio Soto Mendoza (Cangas de Onís Atletismo) ocupó la cuarta plaza, con 1:59.19; quinto clasificado sería Cándido Llano Zarabozo (GM Vizcares), con 1:59.52. El primer corredor local fue Nacho Aramburu (Arkial Peña Santa), octavo en la general, con 2:06.26, seguido de Iván García del Rosario (2:08.09), este noveno; mientras que décimo absoluto sería Gabriel Martínez Otero (Grupo Montaña Onís), con 2:08.33. Reseñar también el triunfo de Kike Valdés Llenin (Cangas de Onís Atletismo) en su respectiva categoría Promesa, además de quedar decimosexto en la clasificación general.

En mujeres triunfó la piloñesa Greta García Moran (Asics Trail), decimocuarta en la clasificación general, con un tiempo de 2 horas 9 minutos y 16 segundos, así como también primera en senior, aunque lejos del récord femenino de la prueba que ostenta desde 2016 la cántabra Azara García de los Salmones (2.04.11). La canguesa Claudia Gutiérrez Lueje (Avientu) quedó en segunda posición, con 2 horas 22 minutos y 36 segundos, siendo el tercer puesto para Elena Fernández Arboleya (Celta Astur), con 2 horas 36 minutos y 19 segundos.

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La organización corrió a cargo del grupo de montaña Picu Pienzu, en colaboración con el área de Deportes de Parres, resultando todo un éxito. Como dato anecdótico reseñar que el ritmo de carrera de Diego Menéndez fue de 4.52/km. Del mismo modo, reseñar los triunfos de Pedro Herrero (GM Llamaello), en categoría veterano A; Juan Bulnes Sánchez (GM Picu Pienzu, de Arriondas), en veterano B; Fátima Álvarez Salazar (Camin Real), en veterana A; Iciar Martínez González (Independiente), en veterana B; y Cristina Aguado Mori (Reino Astur), en veterana C.

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