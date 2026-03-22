Los riosellanos de La Cerezal Team, campeones de España por clubes de los 50 kilómetros en ruta

Nuevo gran éxito de La Cerezal Team de Ribadesella, esta vez en Málaga. Este sábado, 21 de marzo, conquistó el título de campeona de España absoluta por equipos en los 50 kilómetros, por delante del C.A. Puerto de Torrevieja y del C. Rajaos Runners, segundo y tercero, respectivamente. Con ese resultado La Cerezal volvió a lo más alto del podio en ese Nacional de ultrafondo, tal como ocurrió en 2024, en aquella ocasión en Sotillo de la Adrada (Ávila); en tanto, el año pasado, en 2025, los riosellanos se hicieron con el subcampeonato de España, también en la ciudad de Málaga.

A nivel individual destacar el cuarto puesto de Marco García Brandido, que se hizo con la medalla de oro en Máster-35, con un tiempo de 3 horas 3 minutos 12 segundos; Santiago Fernández Peña, sexto, con 3 horas 9 minutos 49 segundos; Iván Granda Ruíz, séptimo, con 3 horas 10 minutos 50 segundos; y Javier Mier Alonso, octavo, además de medalla de oro en Máster-45, con 3 horas 12 minutos 13 segundos. Por si fuera poco, Paula González Gómez, ocupó la segunda posición en la prueba de los 30 kilómetros, parando el cronómetro en 2 horas 43 minutos 10 segundos.

En los 50 kilómetros se proclamaron campeones de España absolutos Houssame Eddine Benabbou y María Lázaro, ambos inscribiendo por primera vez su nombre en el palmarés. En categoría masculina, el que fuera campeón de Europa en 2022, Houssame Eddine Benabbou, firmó una brillante victoria tras superar dos años muy complicados marcados por su recuperación de un accidente de tráfico sufrido en 2023. De regreso a la competición hace pocas fechas, el atleta volvió a brillar en Málaga en la distancia que le llevó a lo más alto. Paró el crono en 2 horas 52 minutos y 11 segundos, apenas tres minutos por encima de su marca personal, dominando la prueba desde el inicio y aumentando progresivamente su ventaja vuelta a vuelta. La segunda posición fue para Andrés Macías (3:00:48) y la tercera para Rubén Álvarez (3:01:01), mientras que el veterano y medallista internacional Severino fue quinto con 3:03:52.

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En la prueba femenina, María Lázaro partía como principal favorita, aunque con la incógnita de su debut en la distancia. La campeona de España de maratón el pasado año en Barcelona no acusó la exigencia y se mostró intratable, imponiendo su ritmo para vencer con 3 horas 15 minutos y 12 segundos, nuevo récord del campeonato, quedándose a solo cuatro segundos del récord de España de Alicia Pérez (3:15.09 en 2019).