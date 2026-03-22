Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Susto en la localidad de El Carmen al incendiarse un vehículo que circulaba en dirección a Ribadesella

El suceso se registró en torno a la una y media de la tarde y motivó la intervención de los bomberos de Llanes

En imágenes: Espectacular incendio de un coche en Ribadesella

En imágenes: Espectacular incendio de un coche en Ribadesella

Ver galería

En imágenes: Espectacular incendio de un coche en Ribadesella / Ana Isabel Valles Llano

T. Cascudo

Ribadesella

Susto en la localidad de El Carmen, en Ribadesella, al incendiarse un vehículo. El suceso tuvo lugar en torno a las 13.30 horas y todo apunta a que el coche prendió de manera espontánea mientras circulaba por la AS-341 en dirección a la capital riosellana.

Al detectar que algo ocurría, el conductor apartó el vehículo a una zona cercana de estacionamientos, junto a las antiguas escuelas de la localidad. Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales y sus dos ocupantes resultaron ilesos.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias, en concreto personal del parque de Llanes. En torno a las 14.06 horas los bomberos dieron por controlado el incendio. De manera paralela, efectivos de la Guardia Civil estuvieron presentes en la zona para regular el tráfico mientras no se dio por extinguido el fuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
  2. Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
  3. El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
  4. La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel obligatorio: hasta 500 euros de multa por no tenerlo encima
  5. Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
  6. Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
  7. Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad
  8. Oviedo abarrota San Juan el Real para despedir entre lágrimas a Bernardo Gutiérrez: 'Era un icono del comercio de toda Asturias

Dani Vidal mantiene la fe en la salvación del Avilés: "Estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante".

Dani Vidal mantiene la fe en la salvación del Avilés: "Estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante".

LaLiga: Real Madrid - Atlético de Madrid, en imágenes

LaLiga: Real Madrid - Atlético de Madrid, en imágenes

La zona baja aprieta en la lucha por la salvación: así fue la jornada 26 en Primera Asturfútbol

La zona baja aprieta en la lucha por la salvación: así fue la jornada 26 en Primera Asturfútbol

El tercer encuentro coral de música sacra y religiosa llega a seis iglesias de Oviedo

El tercer encuentro coral de música sacra y religiosa llega a seis iglesias de Oviedo

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras ganar en la cancha de Fibwi Palma: "Hemos hecho un partido de 10"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras ganar en la cancha de Fibwi Palma: "Hemos hecho un partido de 10"

Mirada estrábica, trato desigual

A pájaros

El mundo que viene

Tracking Pixel Contents