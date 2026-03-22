Susto en la localidad de El Carmen al incendiarse un vehículo que circulaba en dirección a Ribadesella

Susto en la localidad de El Carmen, en Ribadesella, al incendiarse un vehículo. El suceso tuvo lugar en torno a las 13.30 horas y todo apunta a que el coche prendió de manera espontánea mientras circulaba por la AS-341 en dirección a la capital riosellana.

Al detectar que algo ocurría, el conductor apartó el vehículo a una zona cercana de estacionamientos, junto a las antiguas escuelas de la localidad. Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales y sus dos ocupantes resultaron ilesos.

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Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias, en concreto personal del parque de Llanes. En torno a las 14.06 horas los bomberos dieron por controlado el incendio. De manera paralela, efectivos de la Guardia Civil estuvieron presentes en la zona para regular el tráfico mientras no se dio por extinguido el fuego.