Bertín Llera, realizó el "saque de honor" en los prolegómenos del Ribadesella CF-Puerto Vega CF
El partido entre el Ribadesella y el Puerto de Vega terminó con empate a dos
Bertín Llera Serrano, flamante campeón de España de Invierno, en categoría senior, título conquistado el pasado domingo en el canal de La Cartuja, en Sevilla, se encargó de realizar el "saque de honor" en el último partido del Ribadesella. La cita, de 1ª Asturfútbol, midió en el campo municipal de Oreyana este domingo, al Ribadesella CF y al Puerto de Vega CF, el cual finalizó con tablas en el marcador (2-2). También asistió el regidor riosellano, el popular Paulo García Díaz.
Tras las 24 primeras jornadas ligueras dilucidadas, el Ribadesella CF ocupa la séptima plaza en la clasificación provisional con 41 puntos en su casillero, siendo su objetivo luchar por las plazas de ascenso a la superior categoría. Además, el balón para jugar ese encuentro fue donado por Excavaciones Rodrigo y en el descanso tuvo lugar la presentación del equipo infantil del Ribadesella CF ante la afición local.
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