Desalojadas 40 personas por el incendio en una habitación de un hotel en Arriondas
El fuego, que se originó en la segunda planta, no ha causado heridos
E. M. Ch.
Alrededor de 40 personas han sido desalojadas de forma preventiva en la noche de este domingo a causa de un incendio registrado en la habitación de un hotel de Arriondas. No ha habdio que lamentar heridos.
El fuego, que ha sido registrado minutos después de las 23.00 horas, ya se encuentra controlado, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.
El incendio ha tenido lugar en una habitación ubicada en la segunda planta de un hotel de tres alturas, ubiacado en la calle El Texu. El juego devoró la habitación y también se vio afectado por el humo el hueco de la escalera.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del cuerpo de Bomberos de Asturias, quienes a las 23.46 horas han dado por controlado el fuego, tras movilizar cuatro autobombas, una de ellas nodriza y una autoescalera.
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