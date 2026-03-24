Ya hay ganadores para los anuales Premios de Turismo de Llanes

El Patronato de Turismo y Comercio de Llanes ha dado a conocer los galardonados de la XXXI edición de los Premios de Turismo “Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes”, distinciones con las que se reconoce a personas y entidades que han contribuido de forma destacada al desarrollo del sector, la mejora de la imagen del municipio y la difusión de sus atractivos.

El fallo tuvo lugar en la sesión celebrada el pasado lunes en la Casa Consistorial. Tras las deliberaciones y la posterior votación, el jurado acordó conceder los premios a Xuacu Amieva, Silverio Sánchez Suárez, la familia Guitián (Hotel Spa La Hacienda de Don Juan) y, a título póstumo, a María Dolores Díaz Gutiérrez, “Loles”, y a Carlos Rodríguez Gonzalo.

El maestro gaitero Xuacu Amieva será distinguido por su dilatada trayectoria y su labor en la investigación, recuperación y difusión de la música tradicional asturiana. El jurado destacó además su proyección internacional y su contribución a la promoción cultural de Llanes y del Principado más allá de sus fronteras.

Silverio Sánchez Suárez, referente del sector hostelero, recibirá el premio por más de tres décadas de implicación en el asociacionismo y en la dinamización turística del concejo. Propietario de establecimientos emblemáticos como El Chiringuito de Andrín y Los Piratas del Sablón, ha impulsado además iniciativas como la recuperación de las Ollas Ferroviarias, el Rocío llanisco o la iluminación navideña de Andrín.

La familia Guitián Muñiz, al frente del Hotel Spa La Hacienda de Don Juan, será reconocida por una trayectoria que enlaza la herencia indiana con el emprendimiento turístico. Su proyecto consolidó en 2002 un modelo de hospitalidad que ha generado empleo, actividad económica y una fuerte identidad local ligada al fenómeno indiano.

El jurado también ha querido rendir homenaje a dos figuras fallecidas. Por un lado, a María Dolores Díaz Gutiérrez, “Loles”, docente durante más de 16 años en el IES de Llanes dentro del área de Hostelería y Turismo, muy vinculada al sector local y descendiente de los propietarios del histórico Bar Venecia.

Y, por otro, al artista plástico Carlos Rodríguez Gonzalo, creador de técnica hiperrealista y autor del cartel de las Fiestas de San Roque de 2003, colaborador principal en la primera fase del proyecto Los Cubos de la Memoria.

La Gala del Turismo se celebrará el 12 de mayo, a las 19.00 horas, en el salón de actos del IES de Llanes. Tras la entrega de galardones, el acto concluirá con un aperitivo preparado por el alumnado de la Escuela de Hostelería.

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Las personas interesadas en asistir deberán reservar y recoger previamente su invitación en la Oficina Municipal de Turismo.